Champions League │ Real Madrid vs Ajax EN VIVO por la ida en octavos de final

PRIMER TIEMPO:

5' Hakim Ziyech intentó de larga distancia, pero se fue totalmente desviado.

4' Dusan Tadic intentó robar en salida para Ajax, pero Sergio Ramos fue interceptado con falta.

2' Primera jugada del Real Madrid, pase largo a Benzema que no pudo retener.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

¡MINUTO DE SILENCIO POR EMILIANO SALA!

¡¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS LEAGUE!!

Time to get on stage! #UCL #ajarea pic.twitter.com/XoAanAa8Ct

XI Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Vinícius, Bale, Benzema.

XI Ajax: Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, van de Beek, de Jong; Neres, Ziyech, Tadic.

EN VIVO | Real Madrid vs. Ajax se ven las caras EN DIRECTO hoy miércoles 13 de febrero por la ida de los octavos de final de la Championes League. El encuentro irá desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Johan Cruyff Arena vía LIVE STREAMING de Fox Sports 2.

Real Madrid, que viene recuperando el nivel que lo llevó a convertirse en tricampeón consecutivo de esta Champions League, tendrá enfrente a un cuadro de Ajax que ha sabido hacerse fuerte como local en esta competición.

Santiago Solari no tendrá problemas para alinear a su mejor escuadra, a pesar de los problemas de Karim Benzema quien no pudo entrenar con normalidad en la semana, e irá con el equipo de lujo para sacar ventaja en este encuentro de ida.

Tras el empate ante Barcelona y la victoria en el derbi madrileño ante el Atlético Madrid, Real Madrid atraviesa el mejor momento de la temporada y junto a un Vinicius Junior que viene mostrando su mejor nivel desde que llegó en el cuadro blanco, se ilusiona con obtener su cuarto título consecutivo.

Por su parte, Ajax que viene con una pequeña mala racha en el fútbol holandés, ya que perdió sus dos últimos partidos en su liga local. Sumado a esto, se encuentra la temprana salida de Franki de Jong al Barcelona de España, tendrá el difícil reto de enfrentar un grande europeo en su regreso a los octavos de final de Champions League tras once años.

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; Van de Beek, De Jong, Ziyech; Tadic, Dolberg, Neres. Entrenador: Erik ten Hag.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos o Ceballos, Modric; Bale, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia)

La Champions League es el torneo más importante de clubes a nivel internacional. Real Madrid es el que más veces alzó la 'Orejona': 13 ocasiones.

Campeón 2008-09: M. United 1 (6) - 1 (5) Chelsea

Campeón 2009-10: Barcelona 2-0 Manchester United

Campeón 2010-11: Inter de Milán 2-0 Bayern Munich

Campeón 2011-12: FC Barcelona 3-1 Manchester United

Campeón 2012-13: Chelsea (4) 1-1 (3) Bayern Munich

Campeón 2013-14: Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund

Campeón 2014-15: Real Madrid 4-1 Atlético de Madrid

Campeón 2015-16: FC Barcelona 3-1 Juventus (2015)

Campeón 2016-17: Real Madrid (5) 1-1 (3) Atlético de Madrid

Campeón 2017-18: Real Madrid 3-1 Liverpool

Real Madrid vs Ajax EN VIVO | Guía de Canales

Argelia beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Samoa Americana SportsMax 2, SportsMax App

Andorra RMC Sport 1

Angola SuperSport 6 Africa

Argentina Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Aruba SportsMax App, SportsMax 2

Australia Optus Sport

Austria Sky Sport 2/HD, Sky Go

Bahamas SportsMax 2, SportsMax App

Bahréin beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Bangladésh Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Barbados SportsMax App, SportsMax 2, FOX Play Sur

Bielorrusia Беларусь 5

Bélgica Proximus 11+

Belice FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Benín SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Bermudas SportsMax 2, SportsMax App

Bután Sony LIV, SONY TEN 2 HD

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Bonaire, Saint Eustatius and Saba SportsMax App, SportsMax 2

Bosnia-Herzegovina HRT 2

Botsuana SuperSport 6 Africa

Brasil Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus

Islas Vírgenes Británicas SportsMax 2, SportsMax App

Brunei beIN Sports Connect Malaysia

Bulgaria bTV Action, Voyo Sport

Burkina Faso SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Burundi SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Camboya Goal.com

Camerún Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Canadá DAZN

Cape Verde SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Islas Caimán SportsMax App, SportsMax 2

República Centroafricana SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Chad Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport 6 Africa

Chile FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

China PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP

Colombia FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Comoras SuperSport 6 Africa

Congo Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

RD del Congo SuperSport 6 Africa

Islas Cook Sky Sport 2 NZ

Costa Rica Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Cote D'Ivoire Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Croacia HRT 2

Curacao FOX Play Sur, SportsMax App, SportsMax 2

Chipre Cytavision Sports 1, Cytavision Sports HD, Cytavision Live

República Checa O2 TV

Dinamarca Viaplay Denmark

Yibuti Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports HD 1, SuperSport 6 Africa, beIN SPORTS CONNECT

Dominica SportsMax 2, SportsMax App

República Dominicana Fox Sports Cono Norte, SportsMax 2, SportsMax App, FOX Play Norte

Ecuador FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Egipto beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Guinea Ecuatorial SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Eritrea SuperSport 6 Africa

Estonia TVPlay Sports+

Etiopía SuperSport 6 Africa

Fiyi Sky Sport 2 NZ

Finlandia C More Suomi, C More Sport 1

Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Guayana Francesa SportsMax App, SportsMax 2

Gabón Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Gambia SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Alemania Sky Sport 2/HD, Sky Go

Ghana Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Grecia Cosmote Sport 2 HD

Granada SportsMax 2, SportsMax App

Guam SportsMax App, SportsMax 2

Guatemala Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Guinea Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Guinea-Bissau Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Guyana SportsMax App, SportsMax 2

Haití SportsMax 2, SportsMax App

Honduras FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Hong Kong 602 HD Sports 2, 662 Sports 2

Hungría M4 Sports

Islandia Stöð 2 Sport 2

India Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Indonesia K-Vision

Internacional UEFA Champions League App, Facebook Live

Irán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Iraq beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Irlanda Virgin TV Go, BT Sport Live, BT Sport 3

Italia Sky Calcio 2, RAI Play, Sky Sport Uno, RAI Uno, SKY Go Italia

Jamaica SportsMax App, SportsMax 2

Japón DAZN

Jordania beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Kenia SuperSport 6 Africa

Kiribati Sky Sport 2 NZ

Corea del Sur SPOTV+, SPOTV ON 2

Kuwait beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Laos Goal.com

Letonia TVPlay Sports+

Líbano beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Lesoto SuperSport 6 Africa

Liberia SuperSport 6 Africa

Libia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Lituania TVPlay Sports+

Luxemburgo RMC Sport 1

Macao TDM HD

Antigua República Yugoslava de Macedonia MaxTV Go

Madagascar SuperSport 6 Africa

Malaui SuperSport 6 Africa

Malasia beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Malaysia

Maldivas SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Malí Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Malta GO TV Anywhere, TSN2 Malta

Marshall Islands Sky Sport 2 NZ

Martinica SportsMax App, SportsMax 2

Mauritania beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, Canal+ Sport 2 Afrique

Mauricio SuperSport 6 Africa, RMC Sport 1

México Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Moldavia Canal 3

Mónaco RMC Sport 1

Montenegro HRT 2

Montserrat SportsMax App, SportsMax 2

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Mozambique SuperSport 6 Africa

Namibia SuperSport 6 Africa

Nauru Sky Sport 2 NZ

Nepal Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Países Bajos Veronica TV, Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda Sky Sport 2 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Níger Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Nigeria SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Niue Sky Sport 2 NZ

Noruega TV2 Sport , TV2 Sumo

Omán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Pakistán SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV

Palau Sky Sport 2 NZ

Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Panamá Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Filipinas Goal.com

Polonia Polsat Sport Premium 1, IPLA

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App

Qatar beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Rumania Telekom TV Live, Digi Sport 1 Romania

Rusia Матч! Игра, Матч! Футбол 1, НТВ+ Спорт Онлайн

Ruanda Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

San Vicente / Granadinas SportsMax 2, SportsMax App

Samoa Sky Sport 2 NZ

Sao Tome And Principe SuperSport 6 Africa

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Senegal Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Serbia HRT 2, RTS 1

Seychelles SuperSport 6 Africa

Sierra Leona Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Singapur beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Singapore

Eslovaquia Orange Sport 2

Eslovenia HRT 2, Kanal A

Islas Salomón Sky Sport 2 NZ

Somalia beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Sudáfrica SuperSport 6 Africa, SuperSport Maximo, SuperSport 5, SuperSport 6

Sudán del Sur SuperSport 6 Africa, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Sri Lanka Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Sudán beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Suazilandia SuperSport 6 Africa

Suecia TV6 Sweden, Viaplay Sweden

Suiza RMC Sport 1, Teleclub Sport 2 / Sky Sport 2, TeleClub Sport Live

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Tanzania SuperSport 6 Africa

Tailandia Goal.com

Togo Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa

Tonga Sky Sport 2 NZ

Trinidad y Tobago FOX Play Sur, SportsMax App, SportsMax 2

Túnez beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Turquía beIN Sports Turkey, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey

Islas Turcas y Caicos SportsMax App, SportsMax 2

Tuvalu Sky Sport 2 NZ

U.S. Virgin Islands SportsMax 2, SportsMax App

Uganda SuperSport 6 Africa

Ucrania Futbol 2, OLL.tv

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido BT Sport Live, BT Sport 3

Estados Unidos Univision NOW, Univision Deportes, UniMás, Univision Deportes En Vivo, B/R Live

Uruguay Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Vanuatu Sky Sport 2 NZ

Venezuela FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Vietnam K+PM

Yemen beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Zambia SuperSport 6 Africa

Zimbabue SuperSport 6 Africa

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Ajax EN VIVO?

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 pm

Chile - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

¿Real Madrid vs Ajax: pronóstico y casa de apuestas?

Betsson da como favorito del Real Madrid vs Ajax al cuadro español, por el cual paga 1.85 dólares su triunfo.

Ajax (3.90)

Empate (4.00)

Real Madrid (1.85)