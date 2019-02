EN VIVO| Real Madrid empata 0-0 con el Ajax por los octavos de la Champions League

Real Madrid vs Ajax EN VIVO desde el Johan Cruyff Arena. El cuadro merengue visita este jueves Amsterdám desde las 3:00 p.m. (hora peruana) con el objetivo puesto en obtener un triunfo que le otorgue ventaja en su serie por octavos de final de Champions League. Sigue el minuto a minuto vía Libero.pe.

5' Casemiro apaga el peligro en el arco del Madrid. Tagliafico intentó rematar pero el brasileño se adelantó a la jugada

2' Pocos minutos, pero en Holanda se augura un partidazo. Real Madrid 0-0 Ajax

- ¡Ya rueda el balón en el Ámsterdam Arena! Real Madrid se mide ante el Ajax por los octavos de final de la Champions League.

- Minuto de silencio en Holanda por la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Vinícius, Bale, Benzema.

Ajax: Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, van de Beek, de Jong; Neres, Ziyech, Tadic.

