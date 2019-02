Corinthians vs Racing EN VIVO por la primera fase de la Copa Sudamericana 2019

Corinthians y Racing Club se verán las caras este jueves 14 de febrero en el Arena Corinthians, en el partido de ida correspondiente a la Copa Sudamericana 2019. La transmisión se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 6.30 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports e incidencia en Libero.pe.

El cuadro argentino no se encuentra en su mejor momento luego de que Ricardo Centurión tenga un encontronazo con su DT Eduardo Coudet el domingo pasado en pleno partido contra River Plate. El popular ‘Ricky’ ha sido suspendido del equipo y no ha viajado junto al resto de sus compañeros.

La ‘Academia’ marcha en la punta de la Superliga Argentina y pelea palmo a palmo el título con Defensa y Justicia; por lo que, no puede cometer ningún tropiezo. El domingo perdió 3-0 con los ‘Millonarios’ y el siguiente lunes se medirá con Godoy Cruz, en un cotejo prácticamente de vida y muerte.

Coudet continuará poniendo a Lisandro López como centro delantero y estará acompañado de Jonatan Cristaldo. Augusto Solari y Nery Cardozo estarán por las bandas como volantes-laterales. Sin embargo, Racing no saldrá con todo y priorizará el cero ante un ‘Timao’ que irá por los tres puntos.

Imponente y conocido 🏟️👏



Tal como sucedió en 2017, Racing volverá a jugar en @A_Corinthians. Estadio mundialista, sus instalaciones impactan a primera vista. ¿Podrá la Academia dar el golpe en ese terreno? @Corinthians

➡️ https://t.co/9NwUSF5bxn#RacingCorinthians ®️©️ pic.twitter.com/njBelS2YyQ — Racing Club (@RacingClub) 13 de febrero de 2019

El Corinthians, por su parte, tampoco llega con el ánimo al tope porque perdió el fin de semana pasado por 1-0 ante Novorizontino en el Campeonato Paulista, donde marcha en la tercera posición con 7 puntos, unos menos que los humildes Bragantino y Ferroviaria.

El entrenador Carlos Augusto podría entrar en la oncena titular debido a que volvió del Sudamericano Sub-20 de Chile 2019. Otra duda está en el arco, ya que Cassio presentó unas molestias en la pierna derecha y pese a que no es de gravedad probablemente no lo arriesguen. Mauro Boselli todavía no se adapta del todo y Vagner Love tomará su lugar.

Nesta quarta-feira, o #Timão encerrou a preparação para a estreia na @sulamericana! Confira algumas fotos do treino realizado no CT Dr. Joaquim Grava.



📸 Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Wes7gz4iym — Corinthians (@Corinthians) 13 de febrero de 2019

PROBABLES ALINEACIONES

Corinthians: Cassio; Fagner, Manoel, Henrique, Carlos Augusto; Ralf, Ramiro, Junior Sornoza, Jadson, Vagner Love; Gustavo.

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena; Augusto Solari, Marcelo Díaz, Domínguez, Nery Cardozo; Jonatan Cristaldo y Lisandro López.

¿A qué hora juegan Corinthians vs Racing EN VIVO?

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 4.15 p.m.

Estados Unidos: 4.15 p.m. (ET) / 1.15 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 3.15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 5.15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile:6.15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.15 p.m.

GUÍA TV DEL CORINTHIANS VS RACING

Perú

DirecTV Sports► 610 (SD) y 1610 (HD)

GUÍA DE CANALES CORINTHIANS VS RACING

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: DAZN Brazil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: YouTube

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes