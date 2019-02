HOY Monterrey vs Morelia EN VIVO ONLINE por la fecha 7 de la Liga MX

Hoy viernes desde el estadio Morelos de Michoacán, Monarcas Morelia vs Monterrey se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía TV Azteca, Univisión y Sky HD por la jornada 7 de la Liga MX. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias de este encuentro con el minuto a minuto.

El mejor estadio ya está preparado para la batalla, ¡Nos vemos en un rato! ❤️💛 pic.twitter.com/ZRxzDZ2f93 — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) 15 de febrero de 2019

Para este encuentro, el equipo de los peruanos, Edison Flores, Irven Ávila y Ray Sandoval está en la obligación de sumar tres puntos ante Monterrey. Monarcas Morelia viene de conseguir dos triunfos, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. Además, solo han sumado 4 puntos luego de seis jornadas disputadas.

El técnico Roberto Hernández Ayala puso en su lista de concentrados a los peruanos Edison Flores, Ray Sandoval e Irven Ávila. Sin embargo, solo los dos primeros serían de la partida, el ‘Cholito’ se quedaría en la banca de suplentes esperando su oportunidad para entrar en cualquier momento.

Por su parte, la situación de Monterrey es totalmente distinta en la Liga MX. Los Rayados don únicos líderes en la tabla de posiciones al sumar 14 puntos en seis jornadas disputadas. El otro gran detalles es que ‘La Aplanadora’ registra 17 goles acumulados, siendo la mayor cantidad en la presente Liga MX.

Morelia vs Monterrey | posibles alineaciones de la Liga MX

Morelia: Sosa, Millar, Vegas, Osuna, Flores, Rocha, Valadéz, Meraz, Sansores, Lezcano, Sandoval.

Monterrey: Barovero, Sánchez, Medina, Montes, Meza, Pizarro, Gallardo, Gónzalez, Pabón, Funes Mori, Rodríguez.

Morelia vs Monterrey | Horarios del partido de la Liga MX

19:00 horas - México

20:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:00 horas - Venezuela, Bolivia

22:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

23:00 horas - Brasil

01:00 horas del sábado - Reino Unido

02:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

Morelia vs Monterrey | Guía de Canales de la Liga MX

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Internacional Bet365

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Estados Unidos Univision Deportes