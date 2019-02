Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: partidazo en Matute por el debut en la Liga 1 Movistar

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: la Liga 1 Movistar rompe fuegos este viernes desde las 8 p.m. en el estadio Matute. La jornada es ideal para los 'íntimos', que celebran su aniversario 118 este 15 de febrero. Sigue las incidencias en Libero.pe.

El argentino Miguel Ángel Russo tendrá la oportunidad de debutar en el fútbol peruano con su Alianza Lima 2019. Hemos visto pincelazos de su estilo durante la 'Noche Blanquiazul'.



En aquella oportunidad, Alianza Lima goleó 3-0 al Barcelona SC de Ecuador gracias a un triplete de Mauricio Affonso. El 'Rey' volverá a jugar en Matute este viernes, cuando encabece la ofensiva íntima.

Leao Butrón será el encargado de resguardar la portería de Alianza Lima. Además, habrán novedades como la de Aldair Fuentes o Wilder Cartagena en el once, mientras que jugadores habilidosos como Kevin Quevedo también tienen todos los boletos para iniciar las acciones.

El aniversario 118 será motivo para que Miguel Ángel Russo empiece con el pie derecho su participación en la Liga 1 Movistar. No obstante, Sport Boys -que casi se ve complicado por un tema de deudas- apunta a malograr la fiesta.

El equipo de Wilmar Valencia no pudo ganar en la presentación ante su público luego de igualar 3-3 ante Deportivo Municipal. Matías Sproat fue la gran figura de los 'rosados' con dos tantos.

Para este encuentro, los rosados apelarán al poderío ofensivo de Luis Peralta, quien estará resguardado de Jesús Chávez en busca de oportunidades de gol. ¿Lograrán robarse el show en el inicio de la Liga 1 Movistar?

Alineaciones probables Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima: Butrón; Salazar, Riojas, Fuentes, Rosell; Cartagena, Costa, Ramírez; Quevedo, Rodríguez y Affonso.



Sport Boys: Medina; Ortiz, Reátegui, Tejada, Pinedo; Urquiaga, Vega, Mosquera, Rodríguez, Chávez; Peralta.



¿A qué hora ver el Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO?



Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (sábado 16 de febrero)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (sábado 16 de febrero)

Francia: 2.00 a.m. (sábado 16 de febrero)

Alemania: 2.00 a.m. (sábado 16 de febrero)

Portugal: 2.00 a.m. (sábado 16 de febrero)

Holanda: 2.00 a.m. (sábado 16 de febrero)



¿Dónde ver el Alianza Lima vs Sport Boys?



Puede seguir el partido EN VIVO desde Gol Perú TV. Canal 14 en Movistar.



¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido Alianza Lima vs Sport Boys?



En Internet el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.