Hermano de Gonzalo Higuaín criticó duramente a dirigentes de fútbol por muerte de Emiliano Sala [VIDEO]

Nicolás Higuaín, hermano del “Pipita” Gonzalo Higuaín, estuvo presente en el funeral de Emiliano Sala y realizó un fuerte llamado de atención a los dirigentes para que trabajen seriamente y de esta manera eviten que las tragedias sigan enlutando al fútbol mundial.

“Venimos no solamente con lo de Emiliano, hace poco fue el vuelo del Chapecoense, la tragedia de los chicos de Flamengo… Sería bueno que la dirigencia del fútbol mundial se ponga a pensar para profesionalizar todo esto y reducir el riesgo de todas estas situaciones que terminan pagando los jugadores”, señaló.

Nicolás Higuaín trabajó como agente de Emiliano Sala, por eso apenas se enteró del accidente de la avioneta que lo llevaba a Cardiff, no dudó en pedirle al “Pipita” que colabore en la cruzada.

“Se lo pedí yo y Gonzalo accedió rápidamente por una cuestión de compañerismo y de ser solidarios con la causa. Fue uno de los impulsores porque lamentablemente cuando pasan estas cosas en el fútbol uno se pone muy triste”, manifestó.

Cabe señalar que después de firmar su contrato con Cardiff en Gales, Sala retornó a Francia por motivos que no se esclarecieron aún. Su aeronave cayó cuando se trasladaba a territorio británico.

"No sé por qué tuvo que volver a Nantes, desconozco, pero pasó. No sé quién lo coordinó. Los futbolistas manejan una ansiedad muy grande en ese momento. En mi caso, siempre traté de acompañar, no sé lo que siguió", concluyó Higuaín.