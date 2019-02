Robben vive un calvario en Bayern: "No sabemos qué tengo"

En la que es su última temporada en el Bayern Múnich, Arjen Robben está viviendo un verdadero calvario debido a una lesión no identificada en uno de sus muslos.

El pasado 27 de noviembre el holandés jugó su último partido con camiseta bávara ante el Benfica por la Champions League -anotó dos goles-, y hasta la fecha no ha vuelto a estar sobre los terrenos de juego.

"Es muy frustrante. Lo intentamos todo, pero por ahora no funciona. Desgraciadamente, ese es el problema: no sabemos qué es", reconoció Robben al diario alemán Bild.

"Por dos veces he estado casi, había vuelto al equipo. Y de nuevo hubo una recaída. Desafortunadamente, el problema es que no sabes exactamente qué es. Y eso es realmente difícil. Tengo bien la cabeza, pero ese no es el problema. El resto también tiene que funcionar", sentenció el campeón de la Champions League en 2013.

EL DATO: Arjen Robben viene siendo vinculado con el FC Tokio de Japón como posible destino luego de dejar Bayern Múnich en junio próximo.