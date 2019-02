Claudio Pizarro: "Es una posibilidad retirarme en el Perú"

El pasado fin de semana Claudio Pizarro consiguió el récord del jugador más longevo en anotar un gol en la Bundesliga con 40 años y 136 días, haciendo más grande toda su leyenda en el fútbol de Alemania.

El diario AS de España aprovechó para contactarse con Pizarro y hacerle varias interrogantes sobre su carrera. De todas las preguntas realizadas resaltó la posibilidad de terminar su etapa como jugador en el fútbol peruano.

"Terminar mi carrera en el Perú es una posibilidad abierta, es algo que he dicho muchas veces. Además, es uno de los logros que me gustaría conseguir", indicó el 'Bombardero de los Andes'.

También habló sobre la clasificación de la selección peruana al Mundial, sintiéndose parte de ese logro pese a no haber sido tomado en cuenta en la última etapa de Ricardo Gareca.

"Soy parte de lo que ha conseguido la selección. He estado en cuatro Eliminatorias y trabajé duro por muchos años, es una alegría que el fútbol peruano haya mejorado tanto", añadió.

Sobre su retiro, Pizarro indicó que es un tema que se verá cuando termine la presente temporada.

"No sé hasta cuándo voy a querer seguir jugando, pero ya tengo 40 años y en algún momento el cuerpo me dirá 'hasta aquí no más'. Felizmente, todavía no es el caso así que vamos a esperar como acaba esta temporada y ya se verá", dijo el '4' del Werder Bremen.