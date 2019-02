Arsenal vs BATE EN VIVO: 'Gunners' salen por su pase a los octavos de la Europa League

Arsenal chocará este jueves ante el BATE por el duelo de vuelta por los dieciseisavos de final de la Europa League. El partido arrancará desde las 12:55 p.m. (hora peruana) y 6:55 p.m. (hora en España) y será transmitido EN VIVO a través de FOX Sports. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE en Libero.pe

El conjunto 'gunner' está obligado a darle vuelta al marcador cosechado en la ida (derrota 1-0) si quiere avanzar de ronda. El rival a vencer es el modesto BATE de Bielorrusia, escuadra que llega a esta cita con la 'moral al tope' tras encadenar dos victorias al 'hilo'.

Se acabó el relajo. Arsenal tiene una oportunidad de oro para ratificar su candidatura al título y de paso lavarse la cara ante su gente. Pues, los 'gunners' apenas suman 2 triunfos en sus últimos 5 duelos. La idea es clara en Londres: salir con todo desde el primer minuto.

