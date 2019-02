Diego Godín: "Pudimos superar las adversidades del VAR y el árbitro"

El equipo de Simeone tuvo varias trabas y complicaciones durante el cotejo, así manifestó el capitán uruguayo Diego Godín en rueda de prensa. "Desde dentro del campo no se percibe bien estas jugadas por la velocidad, que no te permite percibirlo. En la tele se ve más fácil pero hoy pudimos superar las adversidades del VAR y el árbitro. En pequeñas jugadas no nos favoreció", manifestó el oriental.

Asimismo, resaltó el apoyo de los hinchas tras asistir al duelo: "El ambiente del Calderón es otra cosa pero aquí estamos generando un ambiente espectacular". Del mismo modo, agregó sobre los goles de la gala: "Los partidos grandes y con tensión y juego se definen por detalles. Así fue; dos jugadas a balón parado que quedaron ahí y los pudimos definir".

El zaguero colchonero halagó la actuación de su compañero Diego Costa: "Diego Costa contagia. Somos un equipo de contagia a la gente y viceversa. A Diego se fue la vida en los momentos que le tocó. Los que entraron también hicieron un gran trabajo. El esfuerzo de todo el equipo fue tremendo".

El partido de vuelta entre madrileños y turinos se jugará el 12 de marzo en el Wanda Metropolitano; respecto a sus torneos domésticos: los colchoneros se enfrentarán el domingo 24 con Villarreal; mientras que La Juve visitará al Bolonia, también, este domingo.