Manchester City vs Schalke 04 EN VIVO: 'Citizens' y 'Mineros' chocan por los octavos de la Champions

El Manchester City se enfrentará este miércoles ante el Schalke 04 por los octavos de final (ida) de la Champions League | El cotejo arrancará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora en España) y será transmitido EN VIVO por FOX Sports | Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe

Los 'Citizens' buscarán quedarse con el primer round en suelo bávaro. El rival a vencer es el Schalke 04, conjunto que apenas suma 1 triunfo en sus últimos 5 enfrentamientos en todas las competiciones. Será un choque de pronóstico reservado.

Con Sergio Agüero desde el vamos, el Manchester City busca ratificar su candidatura al título en campo enemigo. Es preciso mencionar que este duelo - muy aparte de la expectativa que genera- estará marcado por la vuelta de Leroy Sané a la que fue su casa por tres años (2013 - 2016), el Veltins-Arena.

PEP 💬 This competition is special. The teams are good. You have to control your emotions.



You have to suffer and survive the bad moments. But we are confident. We have many dreams in our head. pic.twitter.com/5AijEQRWP0