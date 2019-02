Barcelona vs Lyon EN VIVO: choque de alto voltaje por los octavos de final de la Champions League

El Barcelona chocará este martes ante el Olympique de Lyon por los octavos de final (ida) de la Champions League. El partido arrancará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora en España) y será transmitido EN VIVO por FOX Sports. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe

Con Lionel Messi desde el vamos, el combinado catalán sale por un nuevo festejo en la Champions League y de paso despejar las dudas que sembraron en sus últimos cotejos ligueros. Sin embargo, al frente estará un rival que se hace fuerte de local y que buscará quedarse con el primer round.

Pese a que el Barcelona viene de derrotar 1-0 al Real Valladolid por la Liga Santander, el conjunto 'blaugrana' suma apenas 2 triunfos en sus últimos 5 partidos en todos los enfrentamientos. Ello preocupa y mucho al técnico Ernesto Valverde.

💪🔵🔴 Getting to know OL Stadium. ⚽ #OLBarça 🏆 #UCL pic.twitter.com/bY9GpaFNkQ