Champions League: las cuotas de Betsson para los partidos de esta semana

Los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League se completan este martes y miércoles. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tendrán acción esta semana en el torneo de clubes más importante en Europa.

El Barcelona es favorito en su visita al Olympique de Lyon. Apostarle al cuadro 'culé' es ir a la segura, en el papel, pero si crees que habrá golpe puedes jugarle unas fichas al elenco francés.

En el otro cotejo del martes, siendo tal vez la llave más destacada de esta fase, el Liverpool recibe al Bayern Múnich. Los 'Reds' parecen tener más chances según los pronósticos.

Para el miércoles, Atlético Madrid recibe a la Juventus de CR7. Ambos pagan igual, por lo que el empate sería un buen negocio en caso aciertes. Finalmente, Manchester City es ampliamente favorito sobre el Schalke 04 pese a que el primer cotejo es en Gelsenkirchen.

LAS CUOTAS DE BETSSON:

-Lyon 4.45 vs Barcelona 1.82 Empate : 4.05

-Liverpool 2.10 vs Bayern Munich 3.60 Empate : 3.75

-Schalke 04 12.50 vs Manchester City 1.28 Empate : 6.15

-Atlético Madrid 2.85 vs Juventus 2.85. Empate : 3.05

EL DATO

La final de la Champions League se disputará el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano.