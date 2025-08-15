¡Oficial! Jefferson Cáceres dejó Sheffield United y fue traspasado a un club europeo: "Suerte"

Jefferson Cáceres sigue dando de que hablar en su paso por Europa. El talentoso extremo dejó las filas de Melgar a inicios del presente año para jugar por el Sheffield United de la Championship. Ahora, tras haber destacado en su corto paso por el fútbol de Inglaterra acaba de ser traspasado a un club del fútbol europeo.

Jefferson Cáceres venía sorprendiendo en la pretemporada del Sheffield United, donde poco a poco fue sumando minutos con el primer equipo e incluso logró anotar en una oportunidad. Sin embargo, eso no evitó su salida del equipo.

Mediante una publicación en su redes sociales, el Sheffield United anunció que el extremo peruano no continuará con el equipo y fue traspasado al Dunfermline Athletic, equipo que juega en la segunda división del futbol escocés. De igual forma, el cuadro inglés le deseo suerte al jugador en sus nuevos retos profesionales.

"El United ha acordado una tarifa no revelada con el Dunfermline Athletic del Scottish Championship por la venta de Jefferson Cáceres. Todos en los Blades le desean suerte a Jefferson en el próximo capítulo de su carrera", mencionaron en su cuenta de 'X'.

Jefferson Cáceres dejó al Sheffield United

Jefferson Cáceres fue anunciado en su nuevo club

Por su parte, el Dunfermline Athletic oficializó de inmediato la llegada de Cáceres y reveló que el contrato será por dos temporadas. No obstante, también recalcó que este estará sujeto a la aprobación de su visado.

Jefferson Cáceres jugará con Dunfermline Athletic de la segunda división de Escocia.

"Dunfermline Athletic se complace en anunciar el fichaje del centrocampista ofensivo Jefferson Cáceres del Sheffield United con un contrato de 2 años por una tarifa no revelada, sujeto a la aprobación de la visa y la autorización internacional", mencionaron en su sitio web.

En la misma publicación, destacaron su paso por Melgar, club en el que logró consolidarse y disputar la Copa Sudamericana, antes de firmar por el Sheffield United. "Cáceres se formó en las filas del FBC Melgar, uno de los clubes con más historia del Perú. Tras ascender a la selección absoluta en 2020, se consolidó rápidamente como jugador clave, disputando 39 partidos y marcando ocho goles representando al club en la prestigiosa Copa Sudamericana", añadieron.

¿Cuánto vale Jefferson Cáceres?

Según la web de Transfermarkt, Jefferson Cáceres está valorizado en un millón de euros, la cifra más alta de toda su carrera. Cabe destacar que, debido a su corta edad y gran rendimiento, su valor podría seguir incrementando con el tiempo.