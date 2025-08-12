Futbolistas de la Universidad Católica hacen advertencia a Alianza Lima: "Vamos a meterle..."

Vuelve la acción con la Copa Sudamericana 2025 y dos de los clubes que vienen compitiendo por el título son Alianza Lima y Universidad Católica. Bajo esa línea, varios futbolistas del cuadro ecuatoriano le dejaron una advertencia a los blanquiazules mediante un video que causó mucho asombro en los hinchas de ambos equipos. Recordemos que primero se enfrentarán en Matute y luego en Quito.

La 'Nueva Chatolei', apodo del elenco extranjero, ya se encuentra en Perú para visitar a los íntimos en el Estadio Alejandro Villanueva y previo al compromiso algunos de sus jugadores fueron grabados para las redes sociales de la institución deportiva, en un video donde brindaron su opinión respecto al enfrentamiento. "Nuestros guerreros nos cuentan sus sensaciones antes del partido por la Sudamericana", precisaron los quiteños en su cuenta oficial de 'X'.

Es en el mencionado metraje que algunos aseguran saldrán a buscar la victoria para llegar con mayor calma a la vuelta en el Estadio Olímpico Atahualpa, pero uno de ellos le mandó una fuerte advertencia a Alianza Lima. "Queremos representar a la institución de la mejor manera y acá vamos a meterle con todo", señaló el futbolista de la Universidad Católica, dejando claro que no se guardarán nada en Matute.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universidad Católica y dónde ver partido?

El partido por la Copa Sudamericana se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto y empezará a las 19.30 horas tanto de Perú como Ecuador. Asimismo, la transmisión del compromiso internacional estará a cargo a través de la señal de DirecTV para todo el territorio sudamericano, aunque también podrás verlo online vía DGO.

Posible alineación de Alianza Lima ante la Universidad Católica

Si bien aún no es oficial, este es el once que tendría planeado lanzar Néstor Gorosito en el partido de Alianza Lima sobre Universidad Católica: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Erick Noriega, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. Recordemos que Piero Cari se encuentra lesionado y Carlos Zambrano suspendido por la expulsión ante Gremio en Porto Alegre,