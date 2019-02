Liverpool vs Bayern Múnich EN VIVO: horarios y canales por Champions League

Liverpool vs Bayern Múnich EN VIVO ONLINE HOY por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2018/19. Duelo entre ingleses y alemanes se jugará a las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN DIRECTO POR TV mediante ESPN 2; además puedes seguir LIVE STREAMING | GRATIS por Líbero.pe.

El Liverpool vs Bayern Múnich es una de las llaves más esperadas por los aficionados del torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Las miradas estarán puestas en Mohamed Salah y Robert Lewandowski.

Ambas escuadras tienen cinco títulos de Champions League en su historia y quieren volver a estar en lo más alto del 'viejo continente'. Hoy inicia su camino.

¿Cómo llegó Liverpool a los octavos de final de la Champions League?

Los 'Reds' clasificaron como segundos del Grupo C con 9 puntos, por detrás del PSG, líder con 11. Ganaron tres partidos y perdieron los otros tres, no empató. Anotó nueve goles y recibió siete.

¿Cómo llegó Bayern Múnich a los octavos de final de la Champions League?

Los 'bávaros' acabaron en el primer lugar del Grupo E con 14 unidades, producto de cuatro victorias y dos empates. Marcó 15 goles y concedió solo cinco.

¿Quién es la estrella del Liverpool?

Sin duda Mohamed Salah, quien pese a no estar al nivel de la temporada pasada, sigue a un nivel muy alto. El egipcio conforma un temido tridente en ataque junto a Sadio Mané y Roberto Firmino.

¿Quién es la estrella del Bayern Múnich?

Su artillero Robert Lewandowski, que hasta la fecha lleva 23 goles en todas las competiciones y es la garantía de gol de Niko Kovac. El polaco quiere ser determinante fuera del Allianz Arena.

¿Qué bajas hay para el Liverpool vs Bayern Múnich por Champions League?

En el local, Liverpool, no estará Virgil van Dijk, su líder en la zaga. Las otras dudas son Roberto Firmino y Dejan Lovren. Bayern Múnich, por su parte, perdió a Jerome Boateng por una gastroenteritis, y espera hasta el final a Kingsley Coman.

Revisa el historia de enfrentamiento del Liverpool vs Bayern Múnich

Liverpool vs Bayern Múnich solo se han enfrentado en dos ocasiones en la Champions League. Fue en la temporada 1980/1981, donde ambos encuentros culminaron en empates. El primero por 1-1 y el segundo por 0-0, dándole el pase a la final al conjunto inglés.

Fuera de Europa, han chocado seis veces más, con un saldo a favor para Liverpool, con tres victorias, dos igualdades y solo una derrota.

Liverpool vs Bayern Múnich | Horarios alrededor del mundo

Perú - 3:00 p.m.

Panamá - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Honduras - 2:00 p.m.

Guatemala - 2:00 p.m.

Nicaragua - 2:00 p.m.

Costa Rica - 2:00 p.m.

Puerto Rico - 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

Italia - 8:00 p.m.

Alemania - 8:00 p.m.

Liverpool vs Bayern Múnich | Canales para ver el partido

Argentina - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - Esporte Interativo, TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá - DAZN

Chile - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China - CCTV-5, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China

Colombia - ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Costa Rica - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Croacia - Planet Sport 1

República Dominicana - ESPN Norte, SportsMax App, ESPN Play Norte, SportsMax 2

Ecuador - ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Alemania - Sky Go, Sky Sport 2/HD, Sky Sport UHD

Guatemala - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras - ESPN Norte, ESPN Play Norte

India - Sony LIV

Italia - Sky Calcio 2, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

Japón - DAZN

México - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos - Ziggo Sport Voetbal, Veronica TV

Nicaragua - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Panamá - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal - Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico - SportsMax 2, SportsMax App

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Estados Unidos - Galavision, Univision Deportes En Vivo, TNT USA, Univision NOW, B/R Live, Watch TNT

Reino Unido - BT Sport 2, BT Sport Live, BT Sport 4K UHD, BBC Radio 5 Live

Uruguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela - ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Liverpool vs Bayern Múnich | Alineaciones probables

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Fabinho, Andrew Robertson, Giorginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Naby Keita, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mane.

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Nicklas Sule, Mats Hummels, David Alaba, Javi Martinez, Thiago Alcántara, Serge Gnabry, James Rodríguez, Kingsley Coman y Robert Lewandowski.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Liverpool vs Bayern Múnich por octavos de final de la Champions League?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Liverpool vs Bayern Múnich. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.