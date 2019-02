Liverpool vs Bayern Múnich EN VIVO: chocan en partidazo por la Champions League

Liverpool vs Bayern Múnich EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Este martes se juega el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre el club inglés y el club alemán. Este duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en Anfield y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN 2 para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Un duelo con 10 Champions League en las vitrinas. El Liverpool y el Bayern Múnich, dos de los clubes más ganadores de la competencia, ofrecerán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final, marcado además por las bajas y el ritmo trepidante de cada club.

El local no podrá contar con Virgil van Dijk, patrón de la defensa, por suspensión, además de la inespera de Roberto Firmino, que no entrenó este lunes por virus y estará a la expectativa. Dejan Lovren tampoco entrenó y Giorginio Wijnaldum es otra de las dudas en la previa.

Late drama ⌚️

Stunning goals 😱

Vital saves 👐



Something to get you in the mood for tomorrow, Reds... 💫😍 pic.twitter.com/bBrdhrq0y9