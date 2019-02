Karim Benzema: "antes jugaba en función de Cristiano, ahora soy el líder del ataque”

Karim Benzema fue entrevistado por la revista France Football y habló sobre la partida de Cristiano Ronaldo, además del nuevo rol que cumple en la ofensiva del Real Madrid.

“Ahora puedo jugar mi fútbol de verdad. Antes jugaba en función de Cristiano, ahora soy el líder del ataque”, dijo el delantero francés, quien insiste que puede cumplir otras funciones sin la presencia del astro portugués, hoy en la Juventus.

"Cuando estaba en el terreno de juego, buscaba sin cesar a Cristiano Ronaldo con el objetivo de ayudarlo a que marcara el máximo de goles posible. Me encontraba en un rol secundario. Ahora me toca a mi demostrar que tengo ganas de marcar, ganas de llevar a mi equipo. Y es lo que me gusta” , agregó el 'Gato'.

"Me siento mucho más legítimo. Tengo la impresión de que a partir de ahora puedo volar”, culminó Karim Benzema, quien en también protagonizó la portada de la revista France Football, la misma que se tituló con la frase "amo mi vida".

EL DATO

Benzema llegó a comienzos temporada 2009-2010 al Real Madrid.