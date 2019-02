Ousmane Dembélé recibió insultos racistas mientras se jugaba el Real Madrid vs Barcelona [FOTOS]

El delantero francés; Ousmane Dembélé, fue objeto de insultos racistas durante los primeros 45 minutos del 'superclásico español': Real Madrid vs Barcelona. Cotejo jugado ​​en el Santiago Bernabéu por la Copa del Rey en fase semifinal, este miércoles 27 de febrero. La información es brindada por ESPN Brasil.

Según cuenta la cadena internacional de informaciones deportivas, una parte de los hinchas del Real Madrid imitan sonidos de simios cuando el delantero francés del Barcelona, ​​Ousmane Dembélé, cogía el balón e intentaba crear alguna jugada. Hay fotos de este hecho y en las próximas horas se estarían revelando imágenes del suceso.

Joao Castelo-Branco, periodista deportivo de ESPN Brasil (corresponsal en Inglaterra) informó: "Desgraciadamente lo presencié. Eran pocos, quizás dos aficionados, pero claramente haciendo sonido de mono en la cima de la voz cuando Dembélé atacó en el primer tiempo y cuando golpeó el escalón. No es la primera vez que lo vi en el fútbol español. Voy a publicar la foto idiota aquí".

Horas después el mismo comunicador mostró en un mensaje por Twitter con imagen incluida, el rostro del infractor con gestos obscenos hacia Ousmane Dembélé: "Este fue el hincha que estaba detrás de mí en el Bernabéu e imitó ruido de mono cuando Dembélé pasaba cerca con la pelota". Generando la indignación de los diversos seguidores que pidieron al Real Madrid una sanción ejemplar.

EL DATO:

Ousmane Dembélé llegó al FC Barcelona la temporada 2017, procedente del Borussia Dortmund por 105 millones de euros más algunas variables.

During the game at the Santiago Bernabeu, forward Ousmane Dembélé was the target of racist insults from some Real Madrid fans. Some people imitated the sound of a monkey when he was in possession of the ball. In the picture attached to this tweet, you can see one of them. [espn] pic.twitter.com/TWJgCUPTmy