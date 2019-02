Vinicius Jr y su reacción tras su convocatoria: "Confieso que estoy feliz, pero sorprendido"

El delantero del Real Madrid, Vinicius Jr, expresó su sorpresa tras conocer su nominación a la convocatoria realizada por el entrenador de la selección de Brasil, Tité, entorno a los amistosos internacionales que disputará la 'Canarinha' ante Panamá y República Checa en marzo.

"Un día que recordaré por siempre. Casi dos años de profesional y en el juego de ayer llegando a 100 juegos con sólo ¡18 años! Hoy, he sido convocado a la selección brasileña, donde representaré por primera vez a mi país. Confieso que soy feliz, pero sorprendido por la velocidad de todo lo que ha estado sucediendo en mi vida y agradezco a todos que de alguna manera me ayudaron a llegar hasta aquí. ¡Gloria a Dios por todo! Y un agradecimiento especial a mi familia que siempre me da el apoyo, pienso sólo en jugar al fútbol", expresó Vinicius Jr, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Um dia que vou lembrar pra sempre. Quase dois anos de profissional e no jogo de ontem chegando aos 100 jogos com apenas 18 anos! Hoje, fui convocado pra SELEÇÃO BRASILEIRA onde vou representar o meu país pela primeira vez. Confesso que fico feliz, mas surpreso... pic.twitter.com/BIKVSOXNwu — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 28 de febrero de 2019

a velocidade de tudo vem acontecendo na minha vida e agradeço a todos que de alguma forma me ajudaram pra eu chegar até aqui mesmo tão novo!

Gloria a DEUS por tudo!

E um agradecimento especial a minha família que sempre me dá o suporte pra eu somente pensar em jogar futebol.. — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 28 de febrero de 2019

Justamente, por la mencionada red social, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció la lista oficial en donde aparece el nombre de Vinicius Jr: las buenas actuaciones que mantiene en el Real Madrid terminaron por convencer a Tité, ex entrenador de Corinthians.

Dentro de la nómina también resaltan las presencias de Casemiro (Real Madrid), Coutinho y Arthur Melo (FC Barcelona), este último también se manifestó a través de Twitter en donde mencionó el honor que le place defender los colores de su país. "Siempre un honor", refirió.