Barcelona domina en sus últimos 17 partidos en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid

Tu casa es mi casa. El Barcelona ha dominado al Real Madrid en los últimos 17 clásicos que se jugaron en el Santiago Bernabéu durante la última década. El historial indica que los “culés” registran 10 triunfos, 3 empates y 4 derrotas en tierra blanca.

Aquellos enfrentamientos fueron por el marco de La Liga (10), Copa del Rey (3), Supercopa de España (3) y Champions (1) con 39 goles a favor del “Barza” y 22 para el cuadro “merengue”.

Lionel Messi, quien ha participado en todos los juegos en mención, ha marcado 15 tantos, incluyendo un “hat-trick” en la temporada 2013-14.

Cabe mencionar que la “Pulga” lleva 26 goles sobre el Madrid y su mejor producción ha sido en el césped del Santiago Bernabéu. El mejor resultado para los “blaugranas” fue por 6-2 en la campaña 2008-09 en una de las recordadas exhibiciones del “Pep Team” de Guardiola.

Mañana (2:45 pm.), otra vez en la cancha del Madrid, el Barcelona saldrá a ganar para acercarse más al título de la Liga.

El Barza llegó a los 100 goles en 43 partidos en la suma de todos los torneos. El récord es de 190, lo hizo Pep.

REAL MADRID VS. BARCELONA: LOS ÚLTIMOS 17 PARTIDOS EN EL SANTIAGO BERNABÉU

Real Madrid vs. Barcelona: 6-2 Liga (J. 34) | 02/05/2009

Real Madrid vs. Barcelona: 0-2 Liga (J. 31) | 10/04/2010

Real Madrid vs. Barcelona: 1-1 Liga (J. 32) | 16/04/2011

Real Madrid vs. Barcelona: 0-2 (semis) Champions | 27/04/2011

Real Madrid vs. Barcelona: 2-2 (ida) Supercopa E. | 14/08/2011

Real Madrid vs. Barcelona: 1-3 Liga (J. 16) | 10/12/2011

Real Madrid vs. Barcelona: 1-2 (cuartos) Copa del Rey | 18/01/2012

Real Madrid vs. Barcelona: 2-1 (vuelta) ?6 Supercopa E. | 29/08/2012

Real Madrid vs. Barcelona: 1-1 (semis) Copa del Rey | 30/01/2013

Real Madrid vs. Barcelona: 2-1 Liga (J. 26) | 02/03/2013

Real Madrid vs. Barcelona: 3-4 Liga (J. 29) | 23/03/2014

Real Madrid vs. Barcelona: 3-1 Liga (J. 9) | 25/10/2014

Real Madrid vs. Barcelona: 0-4 Liga (J. 12) | 21/11/2015

Real Madrid vs. Barcelona: 2-3 Liga (J. 33) | 23/04/2017

Real Madrid vs. Barcelona: 2-0 (vuelta) Supercopa E. | 16/08/2017

Real Madrid vs. Barcelona: 0-3 Liga (J. 17) | 23/12/2017

Real Madrid vs. Barcelona: 0-3 (semis) Copa del Re | 27/02/2019