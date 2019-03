Real Madrid despidió a técnico que criticó accionar de Casemiro y Kroos frente al FC Barcelona

La dura caída, por 3-0, que sufrió Real Madrid ante FC Barcelona por la semifinal de vuelta en la Copa del Rey cobró su primera víctima: Álvaro Benito, técnico de la Juvenil B del Real Madrid, fue despedido luego de haber criticado el accionar de Casemiro y Toni Kroos.

"El Barcelona no ha necesitado ni hacer una buena jugada. El problema es que hay jugadores como Casemiro que no está ni para jugar un minuto. Y Kroos parecido. El Madrid tiene que estar fastidiado porque ha planteado un gran partido. Superior en el desarrollo, pero esto va por goles", indicó Benito para Carrusel Deportivo.

No obstante, para el ahora ex entrenador 'galáctico' no todo fue malo: resaltó las cualidades de Vinicius Jr. "Vinicius es una bendita irrupción, nos ha sorprendido a todos y da un nivelón. Es un juvenil, pero desequilibra el ataque en los dos equipos", agregó.

Recordemos que el seleccionado de Brasil fue el más claro en ofensiva, a tal punto de estar muy cerca de concretar las opciones creadas contra la portería de Marc Ter-Stegen. Real Madrid no pudo soportar los embates catalanes y cayó por 3-0: Luis Suárez (2) y Raphael Varane en contra.