Real Madrid: las increíbles declaraciones de Jose Mourinho tras ser dejado de lado por Zidane

Cuando todo parecía encaminado para que Jose Mourinho vuelva a sentarse en el banquillo del Real Madrid, finalmente fue Zinedine Zidane quien se quedó con el buzo blanco. El portugués quedó fuera de carrera a última hora y ya tuvo su primera presentación en público tras ser dejado en visto.

"Me parece perfecto (la llegada de Zidane), con las cosas fantásticas que ha hecho en los últimos años. Me parece perfecto para el Madrid y para él una gran oportunidad para demostrar lo bueno que es, principalmente ahora con un proyecto nuevo. Me parece fantástico, que vaya todo muy bien", señaló 'Mou' para 'El Chiringuito'.

Al mismo tiempo, en el programa deportivo español le preguntaron si sentía desilusionado de no regresar al Madrid, a lo que el polémico estratega luso aseguró que todo en el anda 'perfecto'.“¡No! ¿Cómo desilusionado? Yo nunca he dicho que me gustaba o no me gustaba. No, yo te digo que está perfecto".

Cabe destacar que la razón principal por la que Mourinho habría llegado al banco habría sido la mala relación que sostiene con Sergio Ramos y Karim Benzema, dos referentes del equipo. Un hecho que ni su amistad con Florentino Pérez pudo ocultar para cumplir su anhelo.