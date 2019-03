FIFA: los radicales cambios que se alistan para los partidos de fútbol

Se vienen cambios y nuevas reglas en el fútbol. La International Football Association Board (IFAB), organización de la FIFA encargada de crear o modificar los reglamentos en los partidos de fútbol, aprobó las nuevas medidas las cuales, según el diario inglés The Telegraph, son las siguientes.

1) No habrá rechazos en los lanzamientos de penal

Si un jugador falla un penal por una atajada del portero y si el disparo choca en algún parante, la jugada será anulada y se cobrará saque de meta. Es decir, ya no habrá posibilidad de que el jugador que falló el penal pueda anotar.

2) No más 'manos' en el área

Cuando algún jugador haya anotado en complicidad de su mano, la jugada será invalidada automáticamente, sea o no sea deliberada, la mano ya no podrá influir por más de que no exista intención de utilizarla. No obstante, esta regla es algo polémica pues cualquiera podría impactar intencionalmente el balón en el rival para que se invalide el juego.

3) Los jugadores reemplazados no estarán obligados a salir por el medio del campo

De esta manera se evitará que los futbolistas 'hagan hora' pues ya no tienen obligación de salir por la línea del medio del campo, ahora pueden salir desde cualquier sector de la cancha. Es más, se evalúa que durante los cambios se detenga el cronómetro.

4) El jugador podrá recibir un pase del portero dentro del área en los saques

Es una de las nuevas medidas. Hasta hace poco no estaba permitido pero a partir del 1 de junio cambiará.

5) Los técnicos serán sancionados con tarjetas

En algún momento los entrenadores eran amonestados con tarjetas, la propuesta es que los árbitros vuelvan a sancionar con amarilla o expulsar con una roja a los técnicos en caso violen las reglas.

Cabe destacar que todas estas reglas serán puestas en estado experimental el próximo 1 de junio y podrán ser aplicadas en cualquier competición a nivel mundial que la solicite.