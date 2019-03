Luka Modric aseguró que el Real Madrid está extrañando a Cristiano Ronaldo

Real Madrid volvió a caer en un vacío en la Liga Santander. La última derrota ante Barcelona (la segunda ante ellos en la misma semana) dejó en claro que el equipo está perdiendo muchas ocasiones de gol y eso se debe a la ausencia de Cristiano Ronaldo. Lo extrañan mucho, pero saben que deben dejar de pensar en que ya no está en el equipo y hay otros futbolistas importantes. Y Luka Modric lo sabe bien.

"La ausencia de Cristiano la notarían todos los equipos. Buscar un sustituto es casi imposible y claro que se nota. Lo que el club intentaba cuando se fue, es que otros jugadores cubriesen su función, que el gol se divida entre jugadores de arriba y no es fácil hacerlo porque metía 50 goles y no puedes encontrar nadie que meta tanto", fueron las primeras palabras de Luka Modric en conferencia de prensa.

Siguiendo en su discurso asegura: "Puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante, no meter 50 pero si 20 dos o tres jugadores. No lo tenemos y ese es nuestro mayor problema. Por ejemplo el partido de Copa ante el Barcelona tuvimos muchas ocasiones y cuando no las aprovechas, un rival de tanta calidad te castiga".

Además, indicó que deben dejar de pensar en la ausencia de Cristiano Ronaldo. "No está y no podemos quejarnos durante diez años. El club ha puesto fe en otros jugadores como Gareth, Asensio o Karim, ha traído a Mariano y Vinicius lo está haciendo muy bien para la edad que tiene, pero algunas veces las cosas no salen como queremos. La única manera es trabajar estando juntos. El Madrid siempre vuelve a lo que era".