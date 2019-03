La lista negra del Real Madrid para la próxima temporada

Real Madrid viene haciendo una temporada para el olvido en la Liga española pues tras la derrota de local a manos del Barcelona los dejó 12 puntos de los catalanes. Precisamente este tema ya cansó a la cúpula merengue que alista una purga para final de campaña.

El primero en salir sería Isco. El español mantiene una relación insostenible con el comando técnico, pero lo peor de todo, es que el futbolista ha decepcionado a la directiva del Real Madrid que se plantea una posible venta. Desde Italia e Inglaterra aparecen opciones para comprar al malagueño.

Pero, Isco no es el único, sino que en la lista negra aparece el nombre de Gareth Bale. El galés era el llamado a rellenar la ausencia que dejó la salida de Cristiano Ronaldo, pero finalmente no cumplió con las expectativas, por ello, Real Madrid cree que es momento que el ‘Expreso de ‘Cardiff’ deje su lugar a otros futbolistas.

A ellos se suma el nombre de Marcelo. El brasileño ha perdido la titularidad ante Sergio Reguilón y su salida es inminente de la ‘Casa Blanca’. “Si no me quieren, que me paguen y me voy”, dijo el lateral merengue hace una semanas. La prensa internacional especula que su llegada a la Juventus de Cristiano Ronaldo es inminente.

Pero eso no es todo, sino que Real Madrid estaría pensando de vender o prestar a otros tres jugadores. Vallejo, Mariano y Brahim. El primero es por las constantes lesiones que ha sufrido a lo largo de esta temporada y no ha rendido lo esperado; mientras tanto, Mariano llegó como el gran fichaje tras la salida de Cristiano, es más, le dieron la ‘7’ pero su llegada ha sido una completa decepción.

Y, finalmente, aparece el nombre de Brahim. El centrocampista de 19 años dejó el City para llegar al Real Madrid, sin embargo, no ha tenido los minutos esperados. El futbolista se quedará solo si el técnico lo va tener en cuenta para la próxima temporada, caso contrario se irá cedido para que agarre continuidad.