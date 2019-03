Sergio Reguilón tuvo enfrentamiento con Messi y Suárez en pleno partido [FOTOS]

Una vez más, Real Madrid no pudo ganar al Barcelona, esta vez por la Liga Santander tras caer por la mínima diferencia. Sin embargo, detalles de la transmisión por Movistar Plus mostraron lo que no se vio del clásico español.

En una toma aparece Sergio Reguilón, el jugador que sentó al internacional Marcelo. En ella se aprecia como el lateral intercambia palabras con Messi y Luis Suárez. Contra el uruguayo se aprecia que le dice "Tú si que eres feo".

En otro momento del partido, Sergio Reguilón se enfrentó a Lionel Messi haciendo eco del apodo del argentino. "¿Qué te pica a ti, pulga?", le replicaba el jugador del Real Madrid a su rival durante el clásico liguero.

Como se recuerda, este no fue el único enfrentamiento que se vivió en la Liga. Sergio Ramos también tuvo un duelo aparte con Lionel Messi. El argentino le recriminó una dura entrada al defensa español que tampoco se quedó callado.