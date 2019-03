Representante de Gareth Bale explotó contra la hinchada del Real Madrid

Durante el clásico del fin de semana, los hinchas del Real Madrid pitaron a Gareth Bale cuando salía del campo. Tras ello, el agente del galés le mandó un duro mensaje a la hinchada merengue, además, de exigir respeto para su representado.

“Esta generación de aficionados del Real Madrid hablará de los goles de Gareth durante años. Francamente, debería darles vergüenza. Él se merece el mayor respeto. La manera en que los aficionados del Real han tratado a Bale es simplemente vergonzosa”, disparó Barnett, agente del galés.

Sin embargo, eso no fue todo, sino que el agente de Bale señaló que los hinchas deberían besar los pies de su representando. “Desde hace seis años que está en España, lo ha ganado todo. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Esos aficionados deberían besar sus pies”.

Al ser cuestionado del por qué Bale no habla español, el agente fue tajante al descartar dicha afirmación. “¡Es feliz! Habla un español razonable y no hay ningún problema con él y el resto de jugadores del Real Madrid”, apuntó Barnett para luego agregar: “Bale no irá a ningún sitio. A pesar de lo que se dice, quiere seguir en el Real”.

Real Madrid recibe este martes al Ajax por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League.