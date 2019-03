Neymar llenó de elogios al Real Madrid y asegura que "nadie sabe el futuro"

Mientras realiza la terapia de recuperación de su lesión al quinto metatarsiano, Neymar, brindó una entrevista para Globo TV en donde habló de todo un poco pero con mucho énfasis en los rumores que lo vinculan con el Real Madrid.

El delantero brasileño tuvo palabras del elogio de para el campeón de Europa y aseguró que "a cualquier jugador le gustaría jugar allí"; sin embargo dejó claro que su presente es PSG y se siente feliz en Francia.

"Real Madrid es uno de los mayores clubes del mundo. Cualquier jugador 'tentado' por el Real se sentiría atraído de jugar allí. Pero, por el amor de Dios, no estoy hablando de jugar en el Madrid, calma. Yo me siento feliz en París, estoy muy bien aquí", sostuvo 'Ney'.

No obstante, pese a dejar claro las pocas posibilidades que tiene de jugar en el cuadro blanco, aseguró que no sabe qué podría suceder más adelante. "el futuro nadie lo sabe. Es obvio que el Real Madrid es un gran equipo, es uno de los mejores del mundo, tengo un gran respeto por ellos, pero hoy por hoy me veo en París", agregó.

Cabe destacar que Neymar, desde su salida del Barcelona a mediados del 2017 ha sido vinculado innumerables veces con la 'Casa Blanca'; sin embargo por ahora, mediante sus propias palabras, no existe nada más allá de simples rumores.