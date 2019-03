Copa Libertadores 2019: ¿Cómo le irán a los clubes peruanos según las casas de apuestas?

Semana de puro fútbol para los equipos peruanos. La fase de grupos de la Copa Libertadores iniciará este martes, y con ello, el debut de los equipos peruanos en esta fase del certamen.

El primero en jugar será Melgar que recibe a San Lorenzo este martes a las 5:15 p.m. en el estadio de la UNSA luego de haber pasado con éxito de sus dos anteriores fases al eliminar a la U de Chile y a Caracas FC.

Por otro lado, Alianza Lima y Sporting Cristal debutarán este miércoles. El cuadro íntimo lo hará ante River Plate en condición de local mientras que los dirigidos por Claudio Vivas lo harán de visita ante la Universidad de Concepción en Chile.

Para estos cotejos, las casas de apuestas ya tienen a sus favoritos. En Betsson dan como favoritos a los tres rivales de los clubes peruanos. Aquí las cuotas:

- Melgar 2.40 vs San Lorenzo 2.75. Empate 3.00

- Universidad de Concepcion 1.73 vs Sporting Cristal 4 55. Empate : 3.30

- Alianza Lima 7 55 vs River Plate 1.39 Empate: 4.00