Frenkie de Jong confesó que el Barcelona le pidió que el Ajax elimine al Madrid en la Champions

Frenkie de Jong se animó a hablar a un medio de comunicación holandés. Charlaron de varios temas, pero todo se centró en su reciente fichaje por el Barcelona y el partido que tendrá el Ajax de Ámsterdam ante el Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El joven mediocampista holandés aseguró que el cuadro culé le hizo un pedido especial cuando firmó con ellos para la siguiente temporada y es eliminar a la 'Casa Blanca'.

“Durante la firma de mi contrato me dijeron: 'Intenta eliminar al Madrid'. Eso sería genial para el Barça”, fueron las palabras de Frenkie de Jong al respecto. Esto no será nada sencillo debido a que el Ajax está obligado a hacer -como mínimo- dos goles sin recibir alguno para pasar directo a la siguiente fase de la Champions League. Cabe destacar también que juegan en el Santiago Bernabéu y en Madrid no la tendrán sencilla.

“Eliminar al Madrid sería maravilloso. Pero ellos son obviamente los grandes favoritos, porque juegan en casa, ganaron el partido de Ámsterdam y han levantado la copa cuatro veces en los últimos cinco años. Aún no estamos a tope, pero sí en una fase ligeramente mejor y aún no hemos sido eliminados de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Si tenemos un muy buen día, ciertamente veo oportunidades", comentó.

Frenkie de Jong sabe que el Ajax de Ámsterdam no es el favorito para quedarse con la llave y seguir firme su camino hacia la final, pero que en Holanda todos están convencidos de que le podrán ganar al Real Madrid. “Especialmente en los Países Bajos, todos asumen que ganaremos. Yo también prefiero ser el favorito, porque entonces la posibilidad de ganar es mayor. Pero ahora es bueno que haya un tipo diferente de presión”.