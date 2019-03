Casemiro confiesa que no interesa la forma, pero el Real Madrid debe clasificar

Real Madrid está preparando una fiesta para esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, lugar donde recibirá al Ajax de Ámsterdam por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Recordemos que en Holanda, en el choque de ida, los españoles se quedaron con el triunfo gracias a un tanto de Marco Asensio sobre el final para el 1-2. Uno de los titulares en el mediocampo de Santiago Solari es Casemiro, el brasileño que habló sobre este nuevo enfrentamiento y lanzó un dardo a su rival.

"No hicimos un gran partido en Ámsterdam, pero conseguimos un buen resultado. No me sorprendió su partido en la ida, ya había hecho dos grandes partidos ante el Bayern en la fase de grupos. Lo importante es clasificarnos, no importa como sea", fueron las primeras palabras de Casemiro en rueda de prensa.

A su costado se encontraba Santiago Solari, el director técnico del Real Madrid, quien también dijo algunas palabras acerca de su rival y de cómo va a ser el equipo esta tarde. Recordemos que Sergio Ramos no podrá jugar este partido por una suspensión tras acumulación de tarjetas amarillas. Es por esa razón que lo más probable es que Casemiro tenga la banda de capitán.

Casemiro también tuvo algunas palabras para su entrenador, lo elogió y comparó con otros estrategas que lo dirigieron. "He tenido grandes entrenadores: Mourinho, Ancelotti, Zidane, Rafa Benítez... cada uno con características diferentes. Zidane tenía mucha relación con todos nosotros, era como un amigo. Solari va en la misma línea, está intentando ser justo con todo el mundo".