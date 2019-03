Borussia Dortmund vs Tottenham EN VIVO: partidazo por octavos de final de la Champions League

Borussia Dortmund y Tottenham se verán las caras este martes en el Signal Iduna Park, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. La transmisión va EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports e incidencias en Libero.pe.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino ha tenido una semana complicada con un pésimo cierre de mes. Y es que lleva dos derrotas y un empate, y justamente su última victoria fue ante el Dortmund en la ida de la Liga de Campeones. El sábado pasado empató 1-1 en Wembley contra Arsenal en el derbi de Londres.

Los ‘Spurs’ llegarán a territorio alemán con algunas bajas como la de Dele Alli, que aún no se recupera; mientras que Eric Dier y Harry Winks son dudas y es muy probable que no jueguen. Sin embargo, no todo son malas noticias para los británicos, ya que su goleador estrellas, Harry Kane, ya está de vuelta y convirtió este fin de semana contra los ‘Gunners’.

"Será importante comenzar bien, con agresividad y buen ritmo. Ellos intentarán dominar, pero tenemos que hacer nuestro juego", manifestó el entrenador argentino en conferencia de prensa previo al cotejo con el BVB.

La escuadra tampoco pasa por su mejor momento, ya que el fin de semana cayó por 2-1 ante Augsburgo y el Bayern Múnich aprovechó para recuperar la punta. Actualmente, ambos lideran la Bundesliga con 54 puntos y aún faltan enfrentarse. La consigna de los ‘negro-amarillos’ es ser campeón local pese a que aún pueden seguir en carrera en la Champions.

PROBABLES ALINEACIONES

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Abdou Diallo, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Dan Zagadou, Axel Witsel, Thomas Delaney, Mario Götze, Jadon Sancho, Marco Reus, Jacob Bruun Larsen.

Tottenham: Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Danny Rose, Toby Alderweireld, Kieran Trippier, Davinson Sánchez, Moussa Sissoko, Víctor Wanyama, Christian Eriksen, Son Heung-Min, Harry Kane.

⭐️ Las estrellas de Dortmund y Tottenham, listas para el segundo asalto 💪#UCL pic.twitter.com/f9b6cKAcm3 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 4 de marzo de 2019

A qué hora ver Borussia Dortmund vs Tottenham EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

En qué canales ver Borussia Dortmund vs Tottenham EN VIVO ONLINE

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Cono Sur

Colombia: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia

Costa Rica: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte, SportsMax 2, FOX Play Norte, SportsMax App

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Francia: RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Alemania: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Go, Sky Sport 2/HD

Guatemala: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Internacional: UEFA Champions League App

Italia: Sky Sport Football, Sky Calcio 3, SKY Go Italia

Jamaica: SportsMax App, SportsMax 2

México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Panamá: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Reino Unido: BT Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 4K UHD

Estados Unidos: B/R Live, Univision NOW, Galavision, Univision Deportes En Vivo

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

En dónde ver Borussia Dortmund vs Tottenham EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS EN PERÚ

DirecTV Sports► 604 (SD) y 1604 (HD)

Movistar TV► 502(SD), 744 (HD)

Claro TV ► 61 (SD) y 520 (HD)