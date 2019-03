Champions League EN VIVO: fecha, hora y canal de los partidos de vuelta de los octavos de final

Esta semana se definen los cuatro primeros clasificados a los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid y PSG, dos de los grandes candidatos al título, deben certificar en casa su pase ante dos rivales complicados como Ajax y Manchester United.

La jornada arrancará este martes cuando un Real Madrid golpeado por la doble derrota ante el Barcelona, que le dejó sin Copa del Rey y sin chances en LaLiga, y que no tiene margen de error en la única competencia en la que sigue vivo. El 1-2 en la ida, su jerarquía europea y su condición de vigente campeón son sus bazas para nuevamente superar al Ajax.

En el otro duelo del mismo día, el Borussia Dortmund tiene un reto mayúsculo: remontar el 3-0 de la ida ante el Tottenham. El club alemán recupera a su capitán Marco Reus, ausente en Londres por lesión, y se agarrará al aliento y calor de su afición en el Signal Iduna Park.

El miércoles jugará uno de los clubes que salió mejor reforzado en la ida. Hablamos del PSG, que ganó 0-2 al Manchester United en Old Trafford sin Neymar ni Cavani y que ahora deberá certificar su clasificación en el Parque de los Príncipes.

El último duelo será el más parejo de los octavos de final de la Champions League. La Roma sacó ventaja en la ida ante el Porto gracias a un doblete del juvenil Zaniolo, pero el club portugués tiene sueños de gloria y quiere hacerlo posible en el Do Dragao.

Vale destacar que los otros duelos de los octavos de final de la Champions League como Juventus vs Atlético de Madrid, Manchester City vs Schalke 04, Barcelona vs Lyon y Bayern Múnich vs Liverpool se jugarán la semana entrante, entre el 12 y 13 de marzo.

Programación de la vuelta de los octavos de final de la Champions League



Canales de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League

Real Madrid vs Ajax

Canal: ESPN 2

Borussia Dortmund vs Tottenham

Canal: Fox Sports

PSG vs Manchester United

Canal: Fox Sports

Porto vs AS Roma

Canal: ESPN 2