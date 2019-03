PSG vs Manchester United EN VIVO vía Fox Sports por el pase a cuartos de final de la Champions League

Por el milagro. Manchester United tiene la difícil tarea de buscar la remontada hoy (3:00 p.m.) ante el PSG si no quiere decirle adiós a la Champions League. En casa perdió 0-2. La TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE EN DIRECTO será vía la señal de Fox Sports y Libero.pe con todas las incidencias al instante.

Solskjær tiene un verdadero dolor de cabeza debido a las 10 bajas que sufre su equipo entre lesionados y suspendidos: Alexis Sánchez, Ander Herrera, Lingard, Mata, Matic, Jones, Martial, Darmian, Valencia y el mundialista Paul Pogba.

Join us on #MUTV in 1️⃣5️⃣ minutes to keep across our first-ever competitive game at the Parc Des Princes! #MUFC #UCL