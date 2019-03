Marouane Fellaini decidió retirarse de la selección de Bélgica: "No ha sido una decisión fácil"

El mediocampista del Shandong Luneng de China, Marouane Fellaini, informó, a través de su cuenta oficial de Instagram, su retiro de la selección de Bélgica luego de haber disputado 87 encuentros y jugado dos Copas del Mundo.

“Después de doce años de representar a Bélgica en el nivel más alto, he decidido retirarme del fútbol internacional senior. No ha sido una decisión fácil para mí y no la tomo a la ligera. Sin embargo, creo que es el momento adecuado para que renuncie y permita que la próxima generación de jugadores belgas continúe este período tan exitoso en la historia del fútbol belga. Ha sido un honor representar a mi país 87 veces y ser parte de dos Copas Mundiales y una campaña de Campeonato de Europa para Bélgica”, indicó el volante.

“Tengo muchos recuerdos asombrosos con los Diablos Rojos desde mi debut en 2007 hasta la Copa del Mundo del año pasado en Rusia y estoy muy orgulloso de que Bélgica sea el número 1 en la clasificación mundial de la FIFA. Quiero agradecer a todos aquellos que han sido parte de mi carrera internacional, especialmente a mis compañeros de equipo, muchos de los cuales serán amigos de por vida y todos los entrenadores con los que he trabajado. También me gustaría agradecer a todos los fanáticos belgas que han viajado por el mundo para apoyarnos. Le deseo mucho éxito al manager y al equipo para los próximos clasificatorios europeos. Gracias Bélgica”, concluyó.

Recordemos que Marouane Fellaini no se pudo llegar a consolidar dentro del once titular de la selección de Bélgica en el Mundial de Rusia 2018, sin embargo, fue pieza fundamental para que los 'Diablos Rojos' puedan llegar hasta las semifinales del referido torneo.