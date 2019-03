Cruz Azul vs Atlas EN VIVO con Yoshimar Yotún por el Torneo Clausura de la Liga MX

Cruz Azul y Atlas se enfrentan este viernes 08 de marzo a las 10:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 10 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. El encuentro se desarrollará en el Estadio Jalisco y será transmitido por la señal de TV Azteca, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las jugadas más destacadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Cruz Azul llega a este encuentro tras cortar una racha de 6 encuentros sin conocer la victoria (3 derrotas y 3 empates). El último fin de semana la víctima fue el Necaxa, aunque el desarrollo del partido no fue tan fácil, pues solo a los 4 minutos perdían con gol de Brian Fernández. La reacción del equipo llegó en la segunda parte, siendo el peruano Yoshimar Yotún el destacado en la remontada.

🛬Llegamos a Guadalajara, mañana nos enfrentamos al @atlasfc en lo que será la jornada 10 del Clausura 2019. #EternamenteAzul pic.twitter.com/1tLlOlQ14V — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 7 de marzo de 2019

Primero, Milton Caraglio anotó el empate y luego Édgar Méndez sentenció la victoria, tras asistencia de ‘Yoshi’. De esa forma, Cruz Azul volvió a tomar aire en el Torneo Clausura y se mantiene en la lucha por entrar a la liguilla final por el título nacional. Actualmente cuentan con 12 puntos y se ubican en la casilla doce, solo a dos unidades de Pachuca (8°). Una victoria esta fecha será crucial.

Por otro lado, el Atlas tuvo un buen inicio, pero se ha caído en las últimas semanas, todavía con la posibilidad de entrar a la liguilla final, pero algo más complicado. En total son 4 las derrotas consecutivas que ha tenido el equipo de Guadalajara, incluyendo un partido por la Copa MX, siendo la zona defensiva un de los puntos débiles. El DT Ángel Guillermo Hoyos trabaja en ello.

No obstante, jugando en casa ante el Cruz Azul parece ser una buena ocasión de terminar con esa crisis futbolística. En los últimos 3 partidos jugados en el Estadio de Jalisco, el Atlas logró dos victorias y un empate. Ubicados en el puesto N° 13 con 10 unidades, este encuentro podría ser de descarte para las siguientes fechas a disputarse en el Torneo Clausura de la Liga MX.

POSIBLES ALINEACIONES DEL CRUZ AZUL vs ATLAS EN VIVO ONLINE

XI Cruz Azul: Corona; Domínguez, Aguílar, Lichnovsky, Aldrete; Méndez, Yotún, Pineda; Alvarado, Caraglio y Rodríguez.

XI Atlas: Hernández; Govea, Santamaría, González, Zurita; Carvajal; Torres, Martínez, Vigón, Aboagye y Burbano.

HORARIOS DEL CRUZ AZUL vs ATLAS EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 10.00 p.m. (ET) / 7.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE CRUZ AZUL vs ATLAS?

En Internet el duelo entre Cruz Azul vs Atlas, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.