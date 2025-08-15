Diego Penny y su fuerte mensaje sobre Rodrigo Ureña tras goleada de Palmeiras: "Es el…"
El exfutbolista Diego Penny no dudó en referirse a Rodrigo Ureña tras la aplastante victoria de Palmeiras sobre Universitario y dejó firme mensaje.
Universitario perdió 4-0 ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, generando desazón y molestia en los hinchas cremas que esperaban un mejor resultado. Tras el partido, el exfutbolista Diego Penny se pronunció sobre lo sucedido en el Estadio Monumental de Ate.
Fue en el programa ‘Denganche’ vía YouTube donde el exguardameta de Sporting Cristal analizó el encuentro del equipo de Jorge Fossati, considerado por muchos como uno de los más irregulares. En ese contexto, se refirió al volante chileno Rodrigo Ureña, titular indiscutible del plantel.
¿Qué dijo Diego Penny sobre Rodrigo Ureña tras la derrota de Universitario?
“Si la U tenía una oportunidad, la fortaleza de la ‘U’ era sostener su defensa, eso lo sabemos todos, pero no ayudó nadie. Creo que es el peor partido de este año que le he visto a (Rodrigo) Ureña. ¿Qué es lo mejor que valoramos de él? El pase, y ayer en los pases estaba terrible”, dijo.
(Video: Denganche)
En esa línea, resaltó que si un futbolista está nervioso puede contagiar al resto del plantel, algo que habría sucedido en el partido ante Palmeiras donde la ‘U’ buscó respuestas en el terreno de juego, pero nunca las encontró y se quedaron al borde de la eliminación del torneo de la Conmebol.
“Si un jugador que es tan importante, que es el equilibro del equipo, está nervioso, tiene una mala noche se contagia completamente. La verdad que fue terrible lo quer vi de la ‘U’, me decepcionó el tema defensivo de la ‘U’”, agregó.
Próximo partido de Universitario en la Copa Libertadores
Luego de perder en el Estadio Monumental de Ate ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Universitario volverá a enfrentar al conjunto brasileño en el encuentro de vuelta a disputarse el próximo jueves 21 de agosto.
