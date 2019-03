Mauricio Pochettino se regala al Real Madrid con sorprendente declaración

Real Madrid está en busca de un nuevo entrenador. El equipo de Florentino Pérez no está consiguiendo los resultados que se propusieron a inicio de temporada y es que, en menos de una semana, los dirigidos por Santiago Solari se despidieron de la Copa del Rey, de la Champions League y prácticamente de la Liga Santander esta temporada. Barcelona y Ajax se dieron un festín en el mismísimo Santiago Bernabéu. ¿Mauricio Pochettino entra a la órbita?

Es por esa razón que Florentino Pérez está a nada de destituir a Santiago Solari del cargo. Se habla mucho de José Mourinho, pero un entrenador de categoría se le ha regalado al Real Madrid. En unas declaraciones para RTVE, Mauricio Pochettino -actual DT del Tottenham Hotspur de la Premier League- ha dejado abierta la posibilidad de dirigir en España. Quiere hacerlo y ser protagonista. Ganar todo en Europa.

"Es frustrante y decepcionante que equipos como el PSG o el Real Madrid, con grandes plantillas, no puedan seguir peleando y queden fuera de estas competiciones. Yo a Solari lo conozco como ex compañero mío pero no puedo, lógicamente, hablar sobre él en esta etapa, es mi colega", fueron las primeras palabras de Mauricio Pochettino al canal en mención.

En los últimos meses su nombre ha sido utilizado mucho en las oficinas del Santiago Bernabéu como un probable director técnico para la siguiente temporada. Podría adelantarse la fecha de una posible llegada y sobre eso también habló el argentino: "Lo tomo como algo positivo porque eso quiere decir que hay alguien que ve nuestro trabajo y le gusta y ojalá algún día pueda entrenar en España con un fútbol que guste y gane. Sería una experiencia más y todo el mundo sabe mi relación especial con España".