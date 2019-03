André Onana, portero del Ajax, a Sergio Ramos: "Ahora se lo pensará dos veces forzar una amarilla"

La victoria del Ajax sobre el Real Madrid continúa trayendo cola y esta vez André Onana, golero del conjunto holandés, le envió un mensaje al capitán 'merengue' Sergio Ramos.

Recordemos que el defensor forzó una amarilla en Ámsterdam para no jugar la vuelta de octavos de la Champions League en el Bernabéu, donde finalmente el Real Madrid fue eliminado.

"Probablemente con él no hubiéramos marcado tantos goles. Algunos jugadores lo hacen, de siempre (forzar una tarjeta para descansar). Supongo que ahora sí se lo pensará dos veces antes de volver a hacerlo. No es la primera vez que ocurre. Al final no le salió bien la jugada, pero el fútbol es así", dijo el guardameta camerunés.

Asimismo, el africano sostiene que en la ida, cuando cayeron 2-1 como locales jugaron igual de bien que en la revancha, solo que les faltó una cuota de suerte. "Jugamos mucho mejor también en el primer partido. Jugamos mejor y acabar con un 1-2 no reflejó lo que había ocurrido en el campo. Al menos la eliminatoria se resolvió de manera justa", agregó.

EL DATO

Ajax jugará las cuartos de final de la Champions League luego de años: la última vez fue en la temporada 2002-2003.