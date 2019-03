José Mourinho: "Atlético de Madrid es favorito para pasar ante Juventus"

Le dio su apoyo al 'Cholo' Simeone. José Mourinho se animó a dar a su favorito para el lance de esta tarde entre Juventus y Atlético de Madrid, y más allá de reconocer que será un encuentro de fuerzas parejas, el portugués inclinó la balanza a favor de los 'colchoneros'.

"No me sorprendería una gran remontada del equipo local. Así que si la Juventus gana 2-0 o 4-1, no me sorprendería. Pero, sinceramente, si un equipo puede lidiar con la presión, si un equipo puede defender su ventaja, si puede controlar el partido defensivamente... el Atlético es un buen ejemplo de equipo que puede hacerlo. Así que, si tuviese que elegir, optaría por el Atlético de Madrid", afirmó el estratega.

Como se sabe, la escuadra de Simeone llega con ventaja al partido en Turín, sobre todo por el hecho de no haber encajado gol alguno en la ida; no obstante, la 'Vecchia Signora' apelará al poder ofensivo de Cristiano, Dybala y Mandzukic para darlo vuelta.

De otro lado, y más allá de los rumores que lo colocaban de vuelta en el Real Madrid, Mourinho continuará su trabajo como comentarista deportivo por lo menos hasta finales de temporada.

EL DATO

Mourinho fue despedido de la dirección técnica del Manchester United en diciembre pasado.