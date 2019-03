Manchester United lanzará oferta astronómica por Jadon Sancho: la respuesta del Dortmund

Jadon Sancho tiene apenas 18 años, pero ya deslumbra en la élite y se vislumbra un futuro de crack. El inglés lleva 9 goles y 12 asistencias con el Borussia Dortmund, colíder de la Bundesliga, y su nombre aparece en la lista de refuerzos de varios clubes importantes de Europa.

Desde Inglaterra aseguran que el Manchester United es uno de los más interesados al punto que ya alistan un plan para convencer al Borussia Dortmund: la idea es ofrecer más de 100 millones de euros por el canterano del Manchester City.

Sin embargo, tanto Jadon Sancho como el Borussia Dortmund no se marean por las ofertas astronómicas: entienden que su futuro pasa por la entidad alemana, su mejor opción para seguir creciendo en su carrera deportiva.

Además, el director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, lanzó un mensaje a los interesados en Sancho. "Jadon jugará para el Borussia Dortmund la próxima temporada y estamos planeando el fututo con él", declaró a 'Bild'.

"Estoy lejos de ponerle un precio a Jadon, pero su traspaso sería difícil de afrontar incluso para los clubes más grandes del mundo", sentenció Zorc.

Jadon Sancho llegó al Borussia Dortmund en el 2017 procedente del Manchester City.

Jadon Sancho looks like a real talent. Worth every bit of £100 million. Incredible vision for a young player. 👏🏻 pic.twitter.com/bUN5zD942C