Pumas vs Puebla EN VIVO: chocan por la fecha 11 del Clausura 2019

Pumas vs Puebla EN VIVO | Este viernes 15 de marzo se juega el partido por la undécima jornada del Clausura 2019 de Liga MX entre los auriazules y los camoteros. Este duelo está pactado para las 10:00 p.m. (hora peruana) y las 9:00 p.m. (hora de Puebla) en el Estadio Cuauhtémoc y será transmitido ONLINE vía Azteca Deportes y Univisión Deportes para México y Estados Unidos.

Más que una necesidad, existe una obligación en Pumas y en Puebla de ganar. A falta de siete fechas para el final de la etapa regular, un triunfo ante un rival directo se antoja como clave para seguir aspirando a clasificar a la Liguilla del Clausura 2019.

Ahora bien, existen claros contrastes entre Puebla y Pumas en la previa del partido. El equipo de Bruno Marioni, 14° clasificado con 10 puntos, no gana hace tres partidos, pero existe confianza y un repunte futbolístico tras levantar un 2-0 ante Morelia y avanzar a semifinales de la Copa MX tras golear 3-0 al Dorados de Maradona.

Puebla, por su parte, se ubica en el undécimo puesto con 13 unidades, sin embargo, el DT José Luis Sánchez Solá se encuentra preocupado debido a que sus jugadores no terminan por consolidar su idea futbolística y ahora deben lidiar con un Pumas en alza futbolística.

Si aquello no fuera poco, Puebla tiene cuatro bajas sensibles para el partido en el Estadio Cuauhtémoc. El goleador Matías Alustiza no podrá jugar debido a un desgarro mientras Omar Fernández y Alejandro Chumacero tampoco están en condiciones de jugar. El último de la fila se trata del uruguayo Christian Tabó, quien se volvió a lesionó por quinta vez.

¿Qué dicen las estadísticas? En 31 juegos, Pumas sigue liderando con 15 triunfos ante los 7 de Puebla, sin embargo, en los últimos años los camoteros viene acortando la distancia con cuatro triunfos en los últimos cuatro años, además de rescatar un empate a dos en su última visita al Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs Puebla | Alineaciones probables

Pumas: Saldívar, Mozo, Jaquez, Arribas, Angulo, Rodríguez, Iniestra, Cabrera, Malcorra, Mora, González.

Puebla: Vikonis, Haquin, Pallas, Vidrio, Loroña, Zavala, Angulo, González, Guerrero, Orozco, Cavallini.

Pumas vs Puebla | Horarios

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 10.00 p.m. (ET) / 7.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 a.m. (día siguiente)

Pumas vs Puebla | ¿Dónde seguir EN VIVO y ONLINE el partido?

