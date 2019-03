Keylor Navas y la indirecta a Santiago Solari tras su vuelta al titularato en el Real Madrid

Zinedine Zidane volvió al banquillo de Real Madrid y su primera gran decisión fue devolverle la titularidad a la vieja guardia, muchos de ellos que apenas contaban para Santiago Solari, como Keylor Navas, figura en el triunfo ante el Celta de Vigo (2-0) con un atajadón a Maxi Gómez cuando el partido iba 0-0.

El guardameta costarricense fue uno de los grandes damnificados de las decisiones de Santiago Solari, que decidió darle la titularidad al belga Thibaut Courtois por encima del gran bastión de las tres Champions League consecutivas.

A través de redes sociales, Keylor Navas expresó su alegría por volver a jugar con el Real Madrid. "Muy feliz y agradecido a Dios por volver a jugar y por haber ayudado al equipo a lograr un triunfo!!! Dios-familia-fútbol", escribió en su cuenta de Twitter.

Muy feliz y agradecido a Dios por volver a jugar y por haber ayudado al equipo a lograr un triunfo!!! Dios-familia-fútbol pic.twitter.com/yFPlb6Zl4G — Keylor Navas (@NavasKeylor) 16 de marzo de 2019

Si en redes sociales todo fue formalidad y agradecimiento, en zona mixta Keylor Navas fue explícito sobre las diferencias entre Zidane y Solari, además de sostener que "la alegría" ha vuelto al vestuario.

"Nunca he sido de comparar entrenadores. Lo pasado es pasado. El grupo está trabajando muy bien. La alegría ha llegado al vestuario y eso es lo importante. Zidane habla con todos cara a cara. No sé si hacía falta un cambio. El club lo vio necesario. Nosotros tenemos que ser profesionales y trabajar".

Además de afirmar su deseo de quedarse en el Real Madrid, Keylor Navas lanzó un mensaje a sus críticos. "El que dijo que yo me entrenaba mal se tiene que confesar. O no me conoce o nunca vio un entrenamiento en Valdebebas, Allí lo sabe todo el mundo cómo me entreno. Al final de túnel siempre está la luz y para eso trabajé. Ahora quiero disfrutarlo", sentenció.

EL DATO:

Zinedine Zidane destacó el nivel de Keylor Navas y, Thibaut Courtois. "Yo voy a contar con los dos hasta final de temporada y ya veremos lo que pasa a final de año", afirmó en rueda de prensa.