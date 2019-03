► AQUÍ, Chivas Guadalajara vs América Ver EN VIVO GRATIS hoy vía Televisa Deportes: 'Rebaño' y 'Águilas' igualan 0-0 por Clásico Nacional de Liga MX | Guía TV

Chivas vs América EN VIVO: El 'Rebaño' y las 'Águilas' volverán a verse las caras por el gran Clásico Nacional del fútbol mexicano, que se jugará este sábado 16 de marzo (8.00 p.m. - hora peruana; 7.00 p.m. - hora de México) en el Estadio Akron por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga MX. Los canales de la transmisión para México son los siguientes: Azteca 7, Univision TDN, Televisa Deportes, Azteca Deportes En Vivo, Canal de las Estrellas, TDN y Multimedios TV. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: MINUTO A MINUTO POR LIGA MX

Sigue el minuto a minuto del partido entre Chivas y América por la Liga MX.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: PRIMER TIEMPO

- 1' ¡Comenzó el partido entre Chivas y América por la Liga MX!

- ¡Atención! Salen los equipos al césped del Estadio Akron.

- Datos del Chivas vs. América.

1) El primer clásico entre Chivas y América se celebró el domingo 16 de enero de 1944.

2) Chivas ganó el primer juego al América por un claro 3-1.

3) El primer gol del Clásico Nacional lo anotó Manuel 'Cosas' López, jugador del Chivas.

4) América consiguió la primera goleada sobre Chivas: 7-2.

5) Máximo goleador del América ante Chivas: Luis Roberto Álvez Zague ► 10 goles.

6) Máximo goleador de las Chivas frente al América: Luis Roberto Álves Zague ► 10 goles.

7) Máximo goleador de las Chivas: Salvador Reyes (13 goles).

8) América ha ganado 3 títulos derrotando a las Chivas en la final: 1 Liga (83-84) y 2 Copas (53-54 y 54-55).

- El América culmina con los trabajos de calentamiento y ya están listos para enfrentar a las Chivas.

- Hoy el Chivas dará homenaje al exfutbolista Ramón Ramírez.

- El vestuario del conjunto de las Chivas. Faltan pocos minutos para que de inicio el partido frente al América.

La camiseta más querida e importante de todo 🇲🇽 está lista para el Clásico. 🔥



¡Hoy hay que ganar, Rojiblancos! 👊🇦🇹 pic.twitter.com/ce0QhixJgB — CHIVAS (@Chivas) 17 de marzo de 2019

- Así fue la llegada del plantel de las 'Águilas' del América.

- Los futbolistas de las Chivas están listos para jugar el clásico contra el América.

Con la mejor actitud para defender nuestros colores. 🔴⚪️🔵



¡DALE, CHIVAAAAS! 💪💪💪💪 pic.twitter.com/CNtP0dHHnv — CHIVAS (@Chivas) 17 de marzo de 2019

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ALINEACIONES CONFIRMADAS.

Chivas: Chivas: Raúl Gudiño, Josecarlos van Rankin, Jair Pereira, Hiram Mier, Miguel Ponce, Jesús Molina, Dieter Villalpando, Conejo Brizuela, Alejandro Zendejas, Alan Pulido y Alexis Vega.

Entrenador: José Saturnino Cardozo.

América: Agustín Marchesín, Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Paul Aguilar, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra, Mateus Uribe y Nicolás Castillo.

Entrenador: Miguel Herrera.

- La llegada de los fanáticos del Chivas y América al Akron. Se espera un partidazo.

Así lucen las inmediaciones al Estadio Akron previo al Clásico Nacional entre Chivas y América pic.twitter.com/IP3S03YHaN — León Iturbide (@Leon_Iturbide) 16 de marzo de 2019

- Los jugadores de las Chivas ya se encuentro dentro del Estadio Akron y se preparan para enfrentar al América.

- Aquí las estadísticas de Bruno Valdez: 5 bloqueos (7 intercepciones); 316 pases (35 por partidos y 83% de efectividad); 53 duelos uno contra uno ganados (6 por partido); 27 duelos aéreos ganados (3 por partido); un gol y una oportunidad creada.

Así ha sido el paso de @bruvaldez en el torneo 🦅👏🏻 pic.twitter.com/CUtVjKwozV — Club América (@ClubAmerica) 16 de marzo de 2019

- ¡Buenas Noches! Desde el Akron, hoy tendremos la cobertura del partido entre Chivas y América, el gran Clásico Nacional del fútbol mexicano.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: PREVIA DEL CLÁSICO NACIONAL

El Chivas llega herido tras ser eliminado a mitad de semana por el propio América, que ganó 2-0, en el Azteca por la Copa MX. Los dirigidos por el paraguayo José Saturnino Cardozo esperan recibir el apoyo de la afición de Guadalajara ante los del 'Piojo' Miguel Herrera, ya que necesitan los tres puntos para retomar el rumbo hacia el título de la Liga MX.

“Nos morimos de nada, es la verdad, no parecía un clásico pero hay que darle vuelta a la página. No fue el Chivas que queremos, me voy molesto porque no fue lo que debe ser la institución, Chivas debe ser un club aguerrido y dejar todo en el campo de juego y fuimos timoratos”, dijo José Saturnino Cardozo, entrenador de la Chivas, sobre la revancha ante el América.

¡Forma parte del mosaico 🔴⚪️ del #ClásicoNacional! Entra temprano para pintar juntos nuestra casa 🙌🏟 ¡Corre la voz! 🗣 pic.twitter.com/aX1UkUDTjT — CHIVAS (@Chivas) 16 de marzo de 2019

En la tabla, el Chivas llegan a este partido situándose en la octava posición de la Liga MX con 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, la última de ellas en casa, donde también ha conseguido 3 triunfos. Por esta razón, ante América, hay la obligación de ganar y así poder recuperar el orgullo frente a sus hinchas.

“Ha sido el mejor partido del semestre tanto en Copa como en liga, el equipo jugó redondo. Esperamos un partido distinto sin tener que usar los jóvenes que hoy tenemos que usar por obligación y reglamento, los que jugaron hoy no van a jugar. Ellos usaron creo que cinco o cuatro chicos que seguro no estarán, será distinto pero nosotros trataremos de hacer lo mismo”, expresó Miguel Herrera, estratega del América, durante la previa contra Chivas.

En la historia de los torneos cortos de la Liga MX, el América tiene la ventaja al registrar 21 victorias; mientras que las Chivas suman con 20 victorias. Hubo 16 empates entre ambos gigantes del fútbol picante.

En toda la historia de la Liga MX, las Chivas llevan 60 victoria sobre el acérrimo rival, América con 59. Hay 56 duelos del Clásico Nacional que terminaron en empate.

Eso sí, las Chivas siguen goleando al América con 227 goles ante las 211 dianas que ha recibido de los azulcremas. En general, contando amistosos y partidos oficiales (contando el triunfo del América en Copa MX), el América cuenta con 83 triunfos; mientras que las Chivas levantó la mano en 74 ocasiones, además de 75 empates. En anotaciones, aquí sí gana el América con 294 dianas, tres más que las Chivas (291).

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Santo Domingo: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Francia: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Portugal: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Holanda: 2.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo 17 de marzo)

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

México: Azteca 7, UnivisionTDN, Televisa Deportes En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Canal de las Estrellas, TDN Y Multimedios TV.

Estados Unidos: Univision Deportes, Univision NOW Y Univision.

Argentina: Canal de las Estrellas.

Costa Rica: TDN.

El Salvador: TDN.

Guatemala: TDN.

Honduras: TDN.

Internacional: Chivas TV.

Nicaragua: TDN.

Panamá: TDN.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿QUÉ CANAL PASA EL CLÁSICO POR TV AZTECA DEPORTES EN MÉXICO?

Como es tradicional, Azteca Deportes pasará los 90 minutos del clásico que disputarán Chivas y América.

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL CLÁSICO POR TDN TELEVISA DEPORTES EN MÉXICO?

El partido entre Chivas y América podrá disfrutar por el canal Televisa Deportes para todo México.

Televisa TDN por Sky (México, Argentina, Panamá): Canal 547 (SD) y canal 1547 (HD).

Televisa TDN por Star TV (México): Canal 510.

Televisa TDN por Izzi (México): Canal 501 (SD) y canal 890 (HD).

Televisa TDN por Telecable Tampico (México): Canal 17.

Televisa TDN por Eli NRT (México): Canal 55 (SD), canal 56 (TDcentro), canal 132.36 (+1), canal 132.37 (+2) y canal 132.38 (HD).

Televisa TDN por Cable Onda (Panamá): Canal 390 (SD) y canal 1390 (HD).

Televisa TDN por Telecable (Costa Rica): Canal 51.

Televisa TDN por Galaxia 5 (Guatemala): Canal 39.

Televisa TDN por Altice (República Dominicana): Canal 355.

Televisa TDN por Cable Color (El Salvador): Canal 44.

Televisa TDN por Cable Color (Honduras): Canal 50 (Analógico) y canal 215 (Digital).

Televisa TDN por Tigo Star (El Salvador): Canal 30.

Televisa TDN por Tigo Star (Honduras): Canal 53 (Analógico) y canal 301 (Digital).

Televisa TDN por Mayavisión (Honduras): Canal 45.

Televisa TDN por Cable & Wireless (Panamá): Canal 254.

Televisa TDN por Claro TV (República Dominicana): Canal 308 (SD) y canal 1308 (HD)

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿CUÁNDO VER EL CLÁSICO MEXICANO EN UNIVISIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS?

El canal Univisión Deportes transmitirá el clásico mexicano entre Chivas y América en los Estados Unidos para los siguientes servicios de cable.

Univisión Deportes por Dish Network (Estados Unidos): Canal 869 (SD/HD)

Univisión Deportes por DirecTV Sports (Estados Unidos): Canal 464 (SD/HD)

Univisión Deportes por AT&T (Estados Unidos): Canal 658.

Univisión Deportes por Verizon FiOS: Canal 1524.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿CÓMO VER EL CLÁSICO VÍA TVC DEPORTES DE MÉXICO?

El canal TVC Deportes también dará la cobertura del partido entre Chivas y América.

TVC Deportes por Megacable: Canal 315 (SD), Canal 316 (TVC Deportes 2) y Canal 1315 (HD).

TVC Deportes por NRT Monclova: Canal 39.

TVC Deportes por Cable Plus: Canal 74.

TVC Deportes por Totalplay: Canal 575.

TVC Deportes por izzi: Canal 517 (SD) y Canal 907 (HD).

TVC Deportes por Telecable de Teleradio: Canal 30.

TVC Deportes por Time Warner Cable (Estados Unidos): Canal 4.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿DÓNDE VER ESPN 2 Y FOX SPORTS EL CLÁSICO POR LIGA MX?

El clásico entre Chivas y América también será televisados por las cadenas internacionales: FOX Sports e ESPN (ambos del Cono Norte).

FOX Sports por Megacable (México): Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

FOX Sports por Dish (México): Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

FOX Sports por Sky Sports (México): Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

ESPN 2 por Sky Sports (México): Canal 551 (SD) y Canal 1553 (HD).

ESPN 2 por AT&T Universe (Estados Unidos): Canal 606 (SD) y Canal 1606 (HD).

ESPN 2 por Verizon FiOS (Estados Unidos): Canal 74 (SD) y Canal 574 (HD).

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ¿CÓMO VER POR MOVISTAR, DIRECTV Y CLARO TV?

ESPN 3 EN VIVO: CHIVAS VS. AMÉRICA

Movistar: Canal 742.

DirecTV: Canal 626

Claro TV: Canal 66.

ESPN 3 HD EN VIVO: CHIVAS VS. AMÉRICA

Movistar TV: canal 788

DirecTV: Canal 1626

Claro TV: Canal 524.

CHIVAS VS. AMÉRICA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Chivas: Miguel Jiménez, Leopoldo Cortés, Sepúlveda, Hiram Mier, Jair Pereira, Isaac Brizuela, Miguel Basulto, Fernando Beltrán, Carlos Cisneros, Alexis Vega y Alan Pulido.

Entrenador: José Saturnino Cardozo.

América: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas, Edson Álvarez, Guido Rodríguez, Andrés Ibargüen, Guadalupe Hernández Clemente, Renato Ibarra y Nicolás Castillo.

Entrenador: Miguel Herrera.