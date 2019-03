El plan de Juventus que beneficiaría a Manchester United y Alexis Sánchez

El presente de Alexis Sánchez, a sus 30 años, debe de ser el más bajo de su carrera. Tras haber pasado por la liga argentina (River Plate), italiana (Udinese) y española (FC Barcelona), es en la inglesa (Arsenal y Manchester United) donde no ha podido establecerse como el buen jugador que es.

La partida de José Mourinho, del banquillo de los 'Diablos Rojos', supuso una posibilidad para que pueda volverse a mostrar con Ole Gunnar Solsjkaer, sin embargo, ello no ha ocurrido. El entrenador danés se ha sabido soportar en Anthony Martial, Marcus Rashford, Romelu Lukaku y Juan Mata en ofensiva.

Este panorama no solo supone una gran preocupación para el futbolista chileno, quién desea llegar de la mejor manera a su selección para la Copa América Brasil 2019, sino también para el propio club inglés. ¿El motivo? Sánchez gana alrededor de 500 mil libras semanales, es decir, más de dos millones de euros mensuales.

Esta astronómica suma no puede ser cortada de golpe pues Alexis Sánchez mantiene tres años más con Manchester United. Además, los principales clubes internacionales no se han acercado a presentar una oferta por el 'sureño' debido a su bajón futbolístico, no obstante, uno de ellos si tendría el gran interés de recuperar su mejor versión: Juventus.

Según la información de The Sun, Juventus manejaría la posibilidad de plantearle una estrategia que beneficiaría a Manchester United y al propio Alexis Sánchez. Sucede que el atacante gana alrededor de 20 millones de euros por temporada y esa cifra es impagable para los directivos de Turín.

Por ello, Juventus lanzaría la oferta de recibir el préstamo del atacante y hacerse cargo de un porcentaje del sueldo actual de Sánchez. La oferta no sería rechazada en Old Trafford y, al parecer, tampoco por parte del 'ariete', quién busca recuperar el nivel que lo llevó a ser valorado como uno de los mejores del mundo.