Boca Juniors vs San Martín de Tucumán: Emanuel 'Bebelo' Reynoso hace golazo idéntico al de Lionel Messi [VIDEO]

El astro argentino; Lionel Messi, la tarde de hoy dio una muestra más de magia en La Liga Santander cuando enfrentó al Real Betis, sometiendo al conjunto que reside en Sevilla con un 'triplete' de anotaciones muy significativo para el paladar más exigente.

El futbolista más determinante de FC Barcelona en toda su historia fue imagen o semejanza para cualquier futbolista del mundo, y más aún para Bebelo Reynoso, quien le pertenece al Club Atlético Boca Juniors en la actualidad, probando con una definición de visitante frente equipo de al San Martín en Tucumán, realizando el calco de lo que muchos recordaron como el gol de la Pulga.

Porque cogió el balón desde el centro del campo y encarriló rivales de forma increíble, 'Bebelo' Reynoso se sacó a dos futbolistas del cuadro 'tucumano' y definió con una "picadita" espectacular. Generando la locura en las redes sociales a nivel mundial porque esta acción es para enmarcar dentro de lo destacado de lo más destacado.

Corría el minuto 13 del segundo tiempo Boca Juniors estaba empatando 1-1 con San Martín de Tucumán, hasta que llegó el ex enganche de Talleres de Córdoba con su zurda prodigiosa. Una definición de crack, que significó el resultado favorable para 'El Xeneize' y un gol que se recordará por mucho tiempo, gracias a 'Bebelo' Reynoso.

EL DATO:

El resultado final del partido fue 4-1 en favor de Boca Juniors contra San Martín de Tucumán, enviando al descenso al cuadro que ejerció como local.

The Betis fans just had to applaud it.....#Messi pic.twitter.com/tMVEeIKdkd