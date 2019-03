Mauro Icardi está apartado del Inter de Milán y ya está buscando un nuevo equipo

A pesar de que el fútbol en las distintas ligas de Europa ha parado por los encuentros que tendrán las selecciones nacionales en estas dos semanas, las noticias no dejan de salir. Esta vez, el equipo que puede empezar a sonreír es el Real Madrid. Esto debido a que Mauro Icardi ya no está en los planes del Inter de Milán por algunos problemas personales que ha pasado y uno de los mejores postores para quedarse con el delantero argentino es el cuadro español.

Según afirma el Diario AS, el conjunto merengue, que ahora es dirigido por Zinedine Zidane, ya conoce el precio del artillero. Mauro Icardi cuesta un total de 80 millones de euros, una cantidad que no sería problema alguno de invertir por parte de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid quiere mantener contento a 'Zizou' y para eso deberá contratar al argentino y a un par de atacantes más.

Inter de Milán no la pasa nada bien con Mauro Icardi. Se han peleado y el club le ha quitado la capitanía y no ha sido tomado en cuenta ni en el banco de suplentes en las últimas jornadas de la Serie A y tampoco en los encuentros ante el Eintracht Frankfurt por la Europa League, torneo en el que ya están eliminados. En Italia aseguran que no está lesionado como se viene informando y lo han relegado totalmente del equipo.

En el Real Madrid no van a tener sencillo contratar a Mauro Icardi. Esto debido a que no es el único equipo que está tras los pasos del artillero argentino. La Juventus y el Nápoli también muestran interés en tenerlo entre sus filas para la siguiente temporada y cualquier cosa puede pasar. Las dudas en las oficinas del Santiago Bernabéu pasan por lo extradeportivo. Icardi tiene una relación complicada con Wanda Nara, su esposa y agente al mismo tiempo.