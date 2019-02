Mauro Icardi hace su descargo sobre su situación en Inter con un extenso comunicado en Instagram [FOTO]

La novela continúa. Mauro Icardi e Inter de Milán continúan con su tensa relación luego de no llegar a un acuerdo entre ambas partes para la renovación de contrato del delantero argentino.

Con un extenso comunicado en su cuenta oficial de Instagram, Mauro Icardi dejó en claro que siempre fue su prioridad la renovación con el cuadro ‘neroazurro’. Además, señala que dejó pasar por alto mejores ofertas con tal de quedar en el Inter de Milán.

"He rechazado ofertas que difícilmente un jugador profesional hubiera rechazado. He jugado con dolores físicos que me han llevado a las lágrimas después del partido, incluso al día siguiente. Pero siempre insistí para estar en la cancha, incluso yendo en contra de las recomendaciones médicas", escribió en la primera parte de su comunicado en Instagram.

Por otro lado, el delantero argentino asegura que no siente respetado por parte de un sector de la dirigencia del Inter por el tema de su renovación: "No sé si en estos momentos hay amor y respeto hacia el Inter y hacia mí por parte de quienes toman decisiones. No sé si hay deseo de actuar y resolver las cosas sólo y exclusivamente por el bien del Inter. En una familia pueden pasar muchas cosas; buenas o malas”.

Este extenso mensaje de Mauro Icardi responde a las últimas declaraciones del entrenador de Inter, Luciano Spalletti, quien aseguró que del tema Icardi no hablará más, debido a que es una situación que solo tratará la parte dirigencial.

Para finalizar, Mauro Icardi resaltó el logro obtenido con el Inter de Milán de volver a la Champions luego de 6 años de ausencia: "¡Realicé mi sueño, realicé el sueño de todos nosotros, volviendo a la Champions League con el equipo del que era capitán!".

EL DATO

La última vez que Mauro Icardi jugó en Inter fue el 09 de febrero en el encuentro por la fecha 23 de la Serie A ante el Parma. Desde aquel encuentro no ha vuelto a jugar en el primer equipo.