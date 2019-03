Fecha FIFA marzo 2019 EN VIVO: día, horario y canales de los amistosos internacionales

Fecha FiFA marzo 2019 | Los amistosos internacionales están de vuelta. Con miras a la Copa América y otras competencias continentales, las selecciones vuelven a los trabajos en busca de rodaje y confirmación futbolística en esta segunda quincena de marzo.

La grata noticia para el fútbol de selecciones le da Lionel Messi con su vuelta a la Selección Argentina. El astro del Barcelona no jugaba en la 'Albiceleste' desde el Mundial Rusia 2018 y ahora tiene el reto de liderar al joven equipo de Lionel Scaloni con miras al gran objetivo: la Copa América de Brasil.

La Selección Peruana, por su parte, quiere dejar atrás la pálida imagen de la Fecha FIFA de noviembre pasado y quiere volver al triunfo cuando se mida a Paraguay y El Salvador en tierras norteamericanas.

Brasil, sin Neymar ni la joven estrella Vinicius Jr, seguirá su preparación con miras a 'su' Copa América y con Tite manteniendo su apuesta por el recambio generacional con nombres como Arthur, David Neres, Everton, Richarlison, entre otros.

Programación de la Fecha FIFA marzo 2019

Miércoles 20 de marzo

Alemania vs. Serbia. 14:45 horas. (DirecTV Sports)

Gales vs. Trinidad y Tobago. 14:45 horas.

Jueves 21 de marzo

Estados Unidos vs. Ecuador. 19:00 horas.

Viernes 22 de marzo

Japón vs. Colombia. 5:20 horas.

Corea del Sur vs. Bolivia. 6:00 horas.

Argentina vs. Venezuela. 15:00 horas.

Perú vs. Paraguay. 7:00 horas. (Movistar Deportes y Latina)

México vs. Chile. 21:15 horas.

Sábado 23 de marzo

Brasil vs Panamá. 12:00 horas

Martes 26 de marzo

Japón vs. Bolivia. 5:30 horas.

Corea del Sur vs. Colombia. 6:00 horas.

Marruecos vs. Argentina. 14:00 horas.

República Checa vs. Brasil. 14:45 horas.

Estados Unidos vs. Chile 18:55 horas.

Honduras vs. Ecuador. 19:30 horas.

El Salvador vs. Perú. 20:00 horas. (Movistar Deportes y Latina)

México vs. Paraguay. 21:00 horas.